IMOLA (BOLOGNA)- Appena annunciato l’addio alla Omag S.G.In Marignano Serena Ortolani non ha saputo resistere al richiamo della pallavolo giocata accettando di rimettersi in gioco, a trentanove anni, in A2 con la maglia della Clai Imola. Un innesto di spessore per il reparto offensivo della formazione emiliana che potrà usufruire dell’esperienza e del carisma, di una grande interprete del volley nazionale che porta con sé un curriculum di altissimo livello tra Serie A e maglia azzurra mettendo sempre in campo grinta, qualità e leadership.