Play Off 5° posto: Modena raggiunge Trento in finale

MILANO - La Valsa Modena è la seconda finalista del torneo Play Off 5° posto che regalerà il pass per la prossima Challenge Cup. Gli uomini di Giuliani sfideranno nell’atto conclusivo l’Itas Trentino che ieri ha chiuso la sua serie con Monza. Oggi Buchegger e soci, dopo il successo in Gara 1, hanno completato l’opera andando a battere a domicilio l’Allianz Milano per 1-3 (25-22, 21-25, 23-25, 20-25) dopo aver perso il primo set. Una prova di forza dei gialloblu che hanno dimostrato compattezza e grande competitività in tutti i fondamentali.

Milano parte con Kreling in cabina di regia, Reggers opposto, Ichino-Otsuka schiacciatori, Masulovic-Caneschi centrali con Catania libero. Modena si oppone con il sestetto composto da Tizi-Oualou al palleggio, Buchegger nel ruolo di opposto, Porro e Davyskiba in posto quattro, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Avvio di gara equilibrato e caratterizzato dagli errori, l’ace di Sanguinetti vale il primo doppio vantaggio per Modena, 2-4. Reggers tiene in scia i suoi e la pipe di Otsuka porta avanti la squadra di Piazza, 8-7. Modena risponde con una buona serie in battuta di Buchegger. Si prosegue punto a punto, 13-12 e time-out chiamato da coach Giuliani. Milano prova l’allungo: prima il muro di Ichino, poi l’errore di Buchegger costringono Giuliani al secondo time out sul 20-16. Tizi-Oualou di seconda intenzione ferma la striscia di punti meneghina ma la squadra di casa riesce a mantenere il vantaggio creato e chiude il primo set sul 25-22. I gialloblù partono forte nella seconda frazione grazie ai tre ace consecutivi di Buchegger, 0-3. L’opposto austriaco mette a segno anche il primo muro della sfida per i suoi, poi Porro chiude uno scambio lungo che costringe Coach Piazza al time out sul 8-4. Davyskiba lasciato senza muro schiaccia sulla riga e tiene saldamente davanti i gialli, 8-14. Reggers sigla due ace consecutivi e riavvicina i suoi, 11-14. Tizi-Oualou prima serve Sanguinetti che realizza, poi si mette in proprio e appoggia a terra il 16-20. Jacopo Massari, subentrato al posto di Porro, chiude il secondo set sul 21-25 e porta i gialli in parità nel computo dei set, 1-1. Il terzo set prosegue punto a punto, al muro di Mati risponde Otsuka in attacco, 5-5. Primo break-point del set per Milano e time out di Modena, 13-11. Il muro di Buchegger ristabilisce la parità a quota 18. Porro si scatena nel finale, mette a segno due ace che valgono il doppio vantaggio modenese, 20-22. Milano, però, resta in partita e pareggia nuovamente i conti sul 23-23, time out Giuliani. Ci pensa Buchegger a chiudere il set con il suo quarto ace, 23-25. Milano parte meglio nel quarto set, muro di Caneschi e 5-3. Modena risponde con due punti in attacco di Buchegger, 6-8. Coach Piazza chiama il time out dopo il primo tempo di Sanguinetti, 9-11. Milano reagisce e torna avanti con il muro di Ichino, 13-12. Modena non ci sta: alza la qualità di muro e difesa, poi in attacco concretizza le occasioni create e vola sul 15-21 grazie all’ace di Porro. Sanguinetti chiude il match e Modena conquista l’accesso alla finale playoff quinto posto.

I protagonisti-

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Siamo partiti bene poi ci capitano quelle situazioni in particolari dove, ed è dall'inizio che ci stanno capitando. E’ stato un anno molto complicato causa infortuni e di conseguenza non siamo mai riusciti ad allenare certe situazioni come avremmo voluto. Il terzo set lo perdi a 23 con un ace di Buchegger, nel quarto set va Porro in battuta e parte la serie con una pestata di Tommy Ichino senza muro. Sono le situazioni che capitano ».

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)- « Non è stata la nostra migliore prestazione: all’inizio abbiamo fatto fatica, ma si vede la crescita della squadra perché oggi riusciamo a vincere anche senza esprimere il nostro miglior gioco. L’obiettivo era portarla a casa e ci siamo riusciti. A livello personale sono soddisfatto, anche se devo limitare qualche errore al servizio. Ora contro Trento servirà alzare il livello: in questi playoff siamo cresciuti, ma così non basta. Dovremo lavorare bene in settimana per farci trovare pronti ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – VALSA GROUP MODENA 1-3 (25-22, 21-25, 23-25, 20-25) –

ALLIANZ MILANO: Kreling 1, Otsuka 13, Masulovic 4, Reggers 19, Ichino 8, Caneschi 6, Catania (L), Rotty 1, Di Martino 2. N.E. Barbanti, Lindqvist. All. Piazza.

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 5, Porro 10, Mati 3, Buchegger 23, Davyskiba 15, Sanguinetti 9, Federici (L), Massari 1, Perry (L), Anzani 1. N.E. Tauletta, Bento, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.

ARBITRI: Zanussi, Zavater.

Durata set: 25′, 25′, 28′, 23′; tot: 101′.

MVP: Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)

Spettatori: 1.919