Volley Mercato: Bianca Orlandi nel roster di Imola

IMOLA (BOLOGNA)-La Clai Imola ha messo a segno un importante colpo di mercato ingaggiando la ventitreenne schiacciatrice milanese Bianca Orlandi proveniente dalla Futura Giovani Busto Arsizio.

Bianca nella sua esperienza in biancorosso si è distinta per caparbietà e potenza dimostrando talento e voglia di emergere e per la capacità di fare squadra. Porta in campo energia, entusiasmo e grande dedizione, caratteristiche fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione. Un innesto interessante per il reparto offensivo, pronto a dare freschezza e nuove soluzioni alla Clai.