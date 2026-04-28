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martedì 28 aprile 2026
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Volley Mercato: Bianca Orlandi nel roster di Imola

Volley Mercato: Bianca Orlandi nel roster di Imola

Dopo la conclusione della stagione la società emiliana sta lavorando per costruire un roster importante in vista della prossima stagione. Nel reparto delle schiacciatrici arriva la ventitrenne proveniente dalla Futura Giovani
1 min
TagsOrlandiClai Imola

 

IMOLA (BOLOGNA)-La Clai Imola ha messo a segno un importante colpo di mercato ingaggiando la ventitreenne schiacciatrice milanese Bianca Orlandi proveniente dalla Futura Giovani Busto Arsizio.

Bianca nella sua esperienza in biancorosso si è distinta per caparbietà e potenza dimostrando talento e voglia di emergere e per la capacità di fare squadra. Porta in campo energia, entusiasmo e grande dedizione, caratteristiche fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione. Un innesto interessante per il reparto offensivo, pronto a dare freschezza e nuove soluzioni alla Clai.

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