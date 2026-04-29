Volley mercato: nuovo corso per Marsala, Guadalupi 

L’arrivo del tecnico brindisino segna l’inizio di un nuovo ciclo per il club, che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie A2 con un unico girone, un torneo che si preannuncia di altissimo livello tecnico e agonistico

Le parole del tecnico Dino Guadalupi-

«Voglio innanzitutto ringraziare la società per la fiducia nell’affidarmi la guida tecnica della prima squadra nel prossimo campionato di Serie A2. Affronto questo incarico con i più alti stimoli professionali e personali, consapevole della storia della società nel panorama della pallavolo nazionale e del profondo legame che la unisce al proprio territorio. Ci attende un campionato dal livello tecnico elevato, frutto della riforma che ha ridotto il numero di squadre partecipanti. Per questo, insieme al direttore sportivo Maurizio Buscaino e al Club, siamo al lavoro per allestire un roster competitivo ed equilibrato. Per quanto concerne i nostri obiettivi, la priorità assoluta resta il mantenimento della categoria. Tuttavia, una volta definiti gli ultimi dettagli regolamentari e completato l’organico, valuteremo con precisione la possibilità di alzare l’asticella e competere per traguardi più ambiziosi. Sono certo che il supporto del pubblico di Marsala, che ho avuto modo di apprezzare sia da avversario che da spettatore, rappresenterà il nostro valore aggiunto sul campo»

Altre importanti indicazioni sui movimenti di mercato di Marsala arrivano dalle parole del direttore sportivo, Maurizio Buscaino, intervenuto nel corso di Nettalk, rubrica di SportWebSicilia dedicata alle maggiori realtà pallavolistiche dell’isola, che ha ufficializzato le conferme di Luna Cicola e del capitano Giulia Caserta.