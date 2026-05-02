Volley Mercato: Cecilia Nicolini è la nuova regista di Perugia

PERUGIA -La Bartoccini MC Restauri continua a lavorare sodo in fase di mercato. Dopo gli arrivi di Natasza Ornoch e Lena Scharmann, il Presidente Antonio Bartoccini e il DS Remo Ambroglini hanno deciso di mettere mano al palleggio, andando a prendere una delle giocatrici più esperte e funzionali per la categoria: Cecilia Nicolini che è sbarcata a Perugia nel pomeriggio di giovedì 30 aprile dove ad accoglierla, oltre ad Antonio Bartoccini, c’erano anche il Ds Ambroglini, l’assistant coach Guido Marangi, con cui ha già lavorato in passato (Offanengo) e alcuni componenti della dirigenza.

LA CARRIERA-

La palleggiatrice nata il 18 giugno del 1994 a Fiorenzuola D’Arda (PC), arriva a Perugia dopo l’esperienza (due anni) con la OMAG MT San Giovanni in Marignano, con cui ha vinto un campionato di serie A2 (2024-2025), una Coppa Italia (A2) e disputato l’ultimo campionato in serie A1. Nella sua carriera ha disputato altre otto stagioni in serie A2 con le maglie di Como, Talmassons, Busto Arsizio, Pavia e Crema. Nella stagione appena conclusa in A1 ha messo insieme 24 presenze, 9 punti, 2 ace e 3 muri vincenti.

Le parole di Cecilia Nicolini

« Sono felicissima di essere qui, anche per me Perugia ha rappresentato la prima scelta. Le premesse sono ottime, non vedo l’ora di iniziare. Sono una giocatrice di cuore, spero di portare la mia grinta e la mia leadership e di metterla a disposizione delle compagne di squadra. La serie A2 in questo è il campionato che meglio valorizza le mie caratteristiche. Perugia è una città meravigliosa, qui si vive la pallavolo ad altissimi livelli. Ho già la pelle d’oca nello stare dentro al PalaBarton e non nego che tutte le volte che sono venuta da avversaria ho sempre avuto un po’ di timore reverenziale. Ci attende un campionato molto tosto, con degli avversari che si stanno rinforzando e parecchio. Sono fiduciosa: Perugia vinciamo insieme ».

Le parole del presidente Antonio Bartoccini

« Cecilia Nicolini è stata la nostra prima scelta perché le sue caratteristiche sono assolutamente adatte alla squadra che abbiamo costruito. È una palleggiatrice di grande esperienza, con dei trofei in bacheca, il profilo perfetto per dare seguito alle nostre ambizioni. Stiamo mettendo insieme un roster importante: il passato è passato, ora concentriamoci sul prossimo obiettivo ».