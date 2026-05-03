Volley Mercato: Imola per la difesa sceglie Agata Tellone

IMOLA (BOLOGNA) - La Clai Imola ha messo a segno un'altro colpo di mercato dopo quelli di Serena Ortolani e Bianca Orlandi ufficializzati nei giorni scorsi. In Emilia arriva la ventiquattrenne Agata Tellone , reduce da una positiva stagione in A1 nelle file della Omag S.G.Marignano, a ricoprire il ruolo di libero portando dinamismo, precisone, a portare qualità e affidabilità nella difesa biancoblù.

Nel suo percorso Agata ha evidenziato grande solidità in ricezione e ottime doti difensive, distinguendosi per rapidità e lettura delle situazioni di gioco. In campo mette determinazione, lucidità e spirito di squadra, fondamentali per dare equilibrio al sistema difensivo.

Un innesto di valore per la seconda linea della Clai, pronto a garantire ordine e continuità.