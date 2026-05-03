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Volley Mercato: Imola per la difesa sceglie Agata Tellone

Volley Mercato: Imola per la difesa sceglie Agata Tellone

La ventiquattrenne piacentina, dopo la brillante stagione alla Omag nel massimo campionato, ha deciso di scendere di categoria accettando le proposte della società emiliana
1 min
TagsTelloneClai

IMOLA (BOLOGNA)- La Clai Imola ha messo a segno un'altro colpo di mercato dopo quelli di Serena Ortolani e Bianca Orlandi ufficializzati nei giorni scorsi. In Emilia arriva la ventiquattrenne Agata Tellone, reduce da una positiva stagione in A1 nelle file della Omag S.G.Marignano, a ricoprire il ruolo di libero portando dinamismo, precisone, a portare qualità e affidabilità nella difesa biancoblù.

Nel suo percorso Agata ha evidenziato grande solidità in ricezione e ottime doti difensive, distinguendosi per rapidità e lettura delle situazioni di gioco.  In campo mette determinazione, lucidità e spirito di squadra, fondamentali per dare equilibrio al sistema difensivo.

Un innesto di valore per la seconda linea della Clai, pronto a garantire ordine e continuità.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 femminile

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