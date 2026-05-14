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Volley Mercato: ad Imola il talento puro di Asja Zolota

Volley Mercato: ad Imola il talento puro di Asja Zolota

La schiacciatrice croata classe 2008 si è distinta quest'anno nelle file della formazione slovena dell’ OK Ankaran Hrvatini. Con la maglia della nazionale ha già partecipato ai Mondiali Under 19 ai Mondiali Under 21 dove è stata premiata come miglior attaccante del torneo
1 min
TagsZolotaClai

IMOLA (BOLOGNA)- Un talento proveniente dalla Croazia andrà ad impreziosire il roster della Clai Imola in vista del prossimo campionato di A2 femminile. Asja Zolota, schiacciatrice giovanissima (classe 2008) e dal grande potenziale, pronta a iniziare il suo percorso in biancoblù e a mettersi in mostra. Nell’ultima stagione si è distinta per l’altissimo rendimento nella formazione slovena dell’ OK Ankaran Hrvatini. Con la maglia della sua nazionale a soli 16 anni ha partecipato a due importanti competizioni: i Mondiali Under 19, disputati tra Croazia e Serbia lo scorso luglio, e i Mondiali Under 21 in Indonesia, dove è stata premiata come miglior attaccante del torneo.

Considerata uno dei profili più interessanti della nuova generazione, si distingue per qualità tecniche e margini di crescita importanti.  Porta in campo freschezza, entusiasmo e tanta voglia di migliorarsi, passo dopo passo. Un investimento sul futuro della Clai.

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