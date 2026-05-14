Volley Mercato: Gazzola da Altino a Messina

MESSINA –Sofia Gazzola è il nuovo libero dell'Akademia Sant'Anna Messina. La diciannovenne lombarda in Sicilia ritroverà Coach Leo Barbieri, dopo l’esperienza vissuta insieme in Friuli; una componente, questa, che rappresenterà un’importante base di partenza personale, garantendo, a Sofia, continuità tecnica e tattica, e facilitandone l’inserimento all’interno del sistema di gioco della sua nuova squadra.