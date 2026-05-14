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Volley Mercato: Francesca Michieletto nuovo posto 4 Perugia

Volley Mercato: Francesca Michieletto nuovo posto 4 Perugia

Dopo aver centrato la promozione con la maglia di Brescia la ventinovenne trentina ha deciso di accettare le proposte del presidente Bartoccini che sta allestendo una squadra per risalire nel massimo campionato
3 min
TagsMichielettoBartoccini

PERUGIA- Francesca Michieletto, dopo la splendida cavalcata dell'ultimo campionato che è valso a Brescia la promozione in A1, ha deciso di tentare una nuova avventura accettando le proposte della Bartoccini MC Restauri Perugia. La figlia e sorella d'arte completa il reparto di attaccanti delle Black Angels che già comprende la confermata Alessia Fiesoli e i nuovi arrivi Natasza Ornoch e Lena Scharmman.

Le parole di Francesca Michieletto

« Per me è un vero onore essere qui in una città dove la pallavolo è a livelli altissimi ed è considerata uno degli sport principali. Ho scelto Perugia perché ho visto un progetto per vincere questo campionato e rimanere in serie A1.  A me piace lavorare e lottare per degli obiettivi a lungo termine. A Brescia sono stata davvero bene, al di là della vittoria. Poi abbiamo fatto scelte diverse e sono contenta di essere a Perugia, dove voglio continuare a vincere. Che giocatrice sono? Una tuttofare, che vuole entrare in sintonia sin da subito con le compagne di squadra per arrivare insieme all’obiettivo. Conosco già alcune ragazze del roster e so che sulla loro volontà e abnegazione ci si potrà contare ».

Francesca è la primogenita di una famiglia di veri sportivi, con papà Riccardo che ha avuto una carriera importante nel volley, soprattutto a Parma. Il gene è stato trasferito anche al fratello Alessandro (classe 2001) noto schiacciatore della Itas Trentino. Nella pallavolo anche l’altra sorella Annalisa, mentre il più piccolo Andrea attualmente si dedica al calcio.

« Papà non ha mai spinto perché giocassimo a pallavolo. E’ una cosa che è cresciuta dentro di noi e ognuno l’ha adattata al proprio carattere e alla propria vita. Anche Alessandro a Perugia? Da Trento intanto sono arrivata io, poi vedremo. Chiaramente scherzo, lui prenderà le sue decisioni in autonomia come ha sempre fatto ».

Michieletto chiude con alcune considerazioni sulla serie A2.

« E’ un campionato vero, anche se piuttosto lungo. Servono gli attributi per vincerla, perché ogni partita è una battaglia. Qualche passo falso ci potrà stare, ma bisogna restare sempre sul pezzo ».

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