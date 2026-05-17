Volley Mercato: Perugia arricchisce il roster con Giovanna Fratangelo

PERUGIA- La Bartoccini MC Restauri Perugia prosegue la campagna di rafforzamento del roster in vista del prossimo campionato di serie A2. Il Presidente Antonio Bartoccini e il DS Remo Ambroglini hanno trovato l’accordo per l’approdo a Perugia della giovane palleggiatrice Giovanna Fratangelo. Originaria di Campobasso, classe 2007, Fratangelo era già passata per il capoluogo umbro per un provino con la maglia della Bartoccini School Volley impegnata (stagione 2022-2023) nel campionato di serie B2. Nell’ultima stagione la giocatrice molisana, invece, ha indossato la maglia del Volley Parella Torino in B1.

Le parole di Giovanna Fratangelo

« Doveva andare così visto l’esperienza in prova di qualche stagione fa. Sono molto contenta di essere qui, spero di dare il mio contributo. Sono un’alzatrice che fa della tranquillità in campo una delle sue armi migliori. Nel mio ruolo è necessario mantenere i nervi saldi e cerco in questo di essere un punto di riferimento anche per le compagne di squadra. Il passaggio dalla B1 alla A2 sarà fondamentale per la mia carriera: sognavo la massima serie sin da quando ero piccola ».

Fratangelo si sofferma sulla società e sulle questioni ambientali.

« Questa è una realtà che in parte conoscevo: ho scelto di venire qui proprio perché so che si lavora ad alti livelli e c’è voglia di fare bene. Perugia è una città molto accogliente: tutti me ne hanno parlato bene. Ancora non l’ho visitata ma avrà modo e tempo di farlo ».

Le parole dell’ assistant coach Guido Marangi

« Giovanna è una giocatrice molto giovane, che ha già molta esperienza a livello di nazionale. Mi è capitato di incontrarla in qualche collegiale e devo dire che è un prospetto molto interessante ».

arricchiscono il roster con Giovanna Fratangelo