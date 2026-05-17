Volley Mercato: Marsala si riprende l'opposto Federica Nonnati

MARSALA (TRAPANI) - Federica Nonnati, reduce da una brillante stagione a livello personale a Modena dove, nonostante la retrocessione del club emiliano, ha realizzato 317 punti risultando come una delle migliori marcatrici dell'A2, torna a giocare nel Marsala Volley , nella piazza dove è stata già protagonista nel campionato 2020/2021.

La scelta della società siciliana è caduta su di lei per la capacità della Nonnati di caricarsi la squadra sulle spalle anche nei momenti più critici, confermandosi un terminale offensivo di categoria superiore, capace di fare la differenza indipendentemente dal contesto di classifica. Quella che torna a Marsala non è più solo la giovane promessa ammirata cinque anni fa, ma un’atleta matura, forgiata da importanti esperienze in giro per l’Italia. Il suo è un ritorno consapevole, dettato dalla voglia di riabbracciare una piazza che l’ha sempre stimata e dalla sfida stimolante rappresentata dal nuovo corso tecnico di Coach Guadalupi. L’innesto di Federica Nonnati garantisce al tecnico pugliese una giocatrice di grande fisicità e temperamento, perfetta per il gioco dinamico che intende impostare. La sua capacità di finalizzare e la sua conoscenza dell’ambiente marsalese la rendono l’elemento ideale per tassellare un reparto d’attacco che punta ad essere competitivo nella nuova Serie A2.

Le parole di Federica Nonnati

« Sono molto contenta di tornare a Marsala. Conosco l’ambiente e sono convinta di aver fatto la scelta giusta. Non vedo l’ora di indossare di nuovo questi colori e di rivedere tutti i tifosi. Insieme ci divertiremo, faremo cose belle ».