Volley mercato: Pinerolo rinforza la banda con Enneking

La carriera-

La giocatrice originaria di Houston ha frequentato la Oklaoma University e nei quattro anni trascorsi con le Sooners ha ottenuto importanti riconoscimenti. Nel 2017 ha ricevuto la Menzione d’Onore AVCA All-America, è stata scelta nell’All-Southwest First Team e nominata nell’Academic All-Big 12 First Team. Approdata in Europa, nel 2023-2024 si è divisa tra Sc Braga e Olimpiada Neapolis. Dal Portogallo si è portata a casa il titolo di miglior attaccante della regular season; nella parte finale della stagione si è poi trasferita a Cipro dove ha vinto campionato e Coppa. Nel 2024 arriva in Italia, alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio e l’anno successivo passa a Talmassons, sempre in serie A2. A gennaio 2025 ritorna in maglia rosso nera terminando il campionato a Busto Arsizio.

Le parole di Alyssa Enneking-

«Ogni giocatrice, allenatore, club e tifoso ha lo stesso obiettivo ogni stagione: vincere il campionato. Ciò che fa la differenza è l’atteggiamento e la determinazione», ha dichiarato Alyssa Enneking. «Ho scelto di indossare la maglia del Monviso perché credo nella voglia di vincere di questa squadra. Sono pronta a lottare insieme alle mie compagne e a vivere una stagione speciale con questo gruppo».