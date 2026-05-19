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martedì 19 maggio 2026
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Volley mercato: Pinerolo rinforza la banda con Enneking

Volley mercato: Pinerolo rinforza la banda con Enneking

La Monviso Volley accoglie la schiacciatrice statunitense con esperienze in Portogallo, Cipro e in A2 con  Busto Arsizio e Tamassons. « Ho scelto il Monviso perché rispetto la cultura professionistica e la voglia di vincere», ha dichiarato Alyssa dopo l’ufficialità del trasferimento
2 min
TagsEnnekingMonviso Volley

PINEROLO (TORINO)- Il reparto schiacciatrici si allarga con l’americana Alyssa Enneking. Classe 1997 approda al Monviso Volley dopo alcuni campionati disputati in Europa, tra Cipro, Portogallo e Italia dove ha saputo mettersi in grande evidenza.

La carriera- 

La giocatrice originaria di Houston ha frequentato la Oklaoma University e nei quattro anni trascorsi con le Sooners ha ottenuto importanti riconoscimenti. Nel 2017 ha ricevuto la Menzione d’Onore AVCA All-America, è stata scelta nell’All-Southwest First Team e nominata nell’Academic All-Big 12 First Team. Approdata in Europa, nel 2023-2024 si è divisa tra Sc Braga e Olimpiada Neapolis. Dal Portogallo si è portata a casa il titolo di miglior attaccante della regular season; nella parte finale della stagione si è poi trasferita a Cipro dove ha vinto campionato e Coppa. Nel 2024 arriva in Italia, alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio e l’anno successivo passa a Talmassons, sempre in serie A2. A gennaio 2025 ritorna in maglia rosso nera terminando il campionato a Busto Arsizio.

Le parole di Alyssa Enneking-

«Ogni giocatrice, allenatore, club e tifoso ha lo stesso obiettivo ogni stagione: vincere il campionato. Ciò che fa la differenza è l’atteggiamento e la determinazione», ha dichiarato Alyssa Enneking. «Ho scelto di indossare la maglia del Monviso perché credo nella voglia di vincere di questa squadra. Sono pronta a lottare insieme alle mie compagne e a vivere una stagione speciale con questo gruppo».

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