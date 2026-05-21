Volley Mercato: il talento di Asia Spaziano alla UYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Ancora un giovane talento ed uno sguardo al futuro per la UYBA che ha messo nel suo organico la giovane e promettente regista Asia Spaziano. Diciannove anni, alta 188 cm, Asia abbina a una struttura fisica importante una notevole completezza tecnica: oltre alla gestione del gioco e alla precisione nell’alzata, si distingue per la presenza a muro e per l’efficacia nel tocco di seconda, qualità sempre più preziose nella pallavolo moderna.

LA CARRIERA-

Classe 2007, nata a Carpi il 18 marzo, Asia Spaziano è considerata uno dei prospetti più interessanti del panorama pallavolistico italiano. La giovane regista si è distinta fin da giovanissima per qualità tecniche, personalità e visione di gioco, caratteristiche che le hanno permesso di bruciare le tappe e attirare l’attenzione dei club di alto livello. Nell’ultima stagione ha maturato un’esperienza significativa con il Club Italia in Serie A2, confrontandosi con un campionato competitivo e formativo, dopo il percorso di crescita nella Moma Anderlini Modena, eccellenza del settore giovanile italiano, con cui ha preso parte anche al campionato di Serie B1.

Cresciuta nel vivaio della Scuola di Pallavolo Anderlini, Spaziano ha avuto l’opportunità, nell’agosto 2024, di allenarsi con le campionesse della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, vivendo un’esperienza di altissimo livello che ha contribuito ulteriormente al suo percorso tecnico e umano. Parallelamente, è diventata un punto fermo delle selezioni giovanili azzurre: nel 2023 ha conquistato il titolo di Campionessa d’Europa Under 17 (anche bronzo nel 2024) e ha successivamente preso parte anche ai Campionati Mondiali Under 19. Tra i riconoscimenti individuali spiccano il premio di miglior palleggiatrice al campionato europeo Under 17 del 2023 e miglior regista nel torneo di qualificazione WEVZA Under 17 nel 2023.

Le parole di Asia Spaziano

« Innanzitutto voglio ringraziare la società per questa chiamata per me importante. Sarà il mio primo anno in A1, un passaggio molto importante per la mia carriera, ed è un onore poter vestire la maglia di una squadra importante come la UYBA: mi metto completamente a disposizione del gruppo e mi impegnerò per dare sempre il mio contributo. Mi piace l’idea di una squadra molto giovane e al tempo stesso non vedo l’ora di giocare con atlete importanti. Tra queste c’è sicuramente la mia compagna di ruolo Nanami Seki: naturalmente siamo due alzatrici diverse, ma da lei avrò tantissimo da imparare ».

Le parole del presidente Andrea Saini

«Abbiamo scelto Asia perché rappresenta un investimento concreto sul futuro del club. È una giocatrice che unisce talento e grande etica del lavoro, qualità fondamentali per inserirsi nel nostro progetto tecnico. Vogliamo accompagnarla in un percorso di crescita graduale ma ambizioso, certi che possa diventare una risorsa importante per la squadra. Ci tengo a sottolineare che Asia è una classe 2007: nella prossima stagione punteremo forte sulle atlete giovani con una squadra con un’età media di 23 anni».