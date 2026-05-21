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Volley Mercato: a Messina arriva la regista Sara Colombano

Volley Mercato: a Messina arriva la regista Sara Colombano

Dopo la stagione a Marsala la palleggiatrice piemontese ha deciso di continuare il suo percorso in A2 alla corte del tecnico Leonardo Barbieri
2 min
TagsColombanoAkademia Sant'Anna

MESSINA- Sara Colombano sistema il reparto delle palleggiatrici a disposizione di coach Leonardo Barbieri in vista del prossimo campionato. L'Akademia Sant'Anna Messina punta sulla veniteienne piemontese proveniente dal Marsala Volley. Palleggiatrice dinamica, ordinata e dotata di buona visione di gioco, Colombano porta a Messina affidabilità e continuità, qualità maturate attraverso un percorso costruito con gradualità e costanza tra categorie nazionali e realtà competitive. Il suo innesto porta nuova linfa e maggiore consistenza alla cabina di regia messinese. Si tratta di una giocatrice capace di coniugare esperienza, personalità e visione di gioco, pronta a diventare un riferimento prezioso negli equilibri della squadra giallorossa.

LA CARRIERA

Classe 2000, originaria di Cafasse, in provincia di Torino, Colombano è una palleggiatrice cresciuta in alcuni dei vivai più importanti del panorama nazionale. Il suo percorso prende avvio con In Volley, per poi proseguire nel settore giovanile della Futura Volley Giovani Busto Arsizio, dove resta dal 2014 al 2017 partecipando a diverse finali nazionali e conquistando anche il Trofeo delle Regioni. Nel suo percorso giovanile arriva anche la convocazione nelle Nazionali azzurre di categoria.

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