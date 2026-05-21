Volley Mercato: a Messina arriva la regista Sara Colombano

MESSINA- Sara Colombano sistema il reparto delle palleggiatrici a disposizione di coach Leonardo Barbieri in vista del prossimo campionato. L'Akademia Sant'Anna Messina punta sulla veniteienne piemontese proveniente dal Marsala Volley. Palleggiatrice dinamica, ordinata e dotata di buona visione di gioco, Colombano porta a Messina affidabilità e continuità, qualità maturate attraverso un percorso costruito con gradualità e costanza tra categorie nazionali e realtà competitive. Il suo innesto porta nuova linfa e maggiore consistenza alla cabina di regia messinese. Si tratta di una giocatrice capace di coniugare esperienza, personalità e visione di gioco, pronta a diventare un riferimento prezioso negli equilibri della squadra giallorossa.