Volley Mercato: Altino affida la panchina a Gabriele Tortorici

LA CARRIERA-

Romano, nato l’8 maggio 1985, Tortorici arriva ad Altino dopo un percorso professionale costruito tra settore giovanile d’eccellenza, Serie A, competizioni europee ed esperienze internazionali. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli tecnici in staff di alto livello, maturando competenze nell’analisi del gioco, nella programmazione del lavoro quotidiano e nella gestione tecnica del gruppo squadra. Dopo le esperienze nel settore giovanile con realtà di riferimento come Volleyrò Casal de’ Pazzi e Igor Volley Novara, Tortorici è approdato in Serie A1 con la Bartoccini Fortinfissi Perugia, dove ha lavorato come secondo allenatore e scoutman. Successivamente ha fatto parte dello staff tecnico della Roma Volley Club, club con cui ha vissuto un percorso significativo tra Serie A2, Serie A1 e coppe europee. Nel suo percorso figurano inoltre collaborazioni con la Nazionale italiana Under 16 e con la Nazionale canadese femminile, esperienze che hanno contribuito ad arricchire ulteriormente il suo profilo tecnico anche in ambito internazionale. Dopo l’esperienza con Roma, Tortorici ha proseguito il proprio percorso all’estero, in Romania, alla guida del CSM București.