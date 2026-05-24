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Bianca Bucciarelli da Concorezzo a Monviso

Bianca Bucciarelli da Concorezzo a Monviso

Prezioso rinforzo per il team piemontese che ha ingaggiato la schiacciatrice di Monza che ha accettato con grande entusiasmo di far parte del roster affidato ad Andrea Giovi
2 min
TagsBucciarelliMonviso Volley

PINEROLO (TORINO)-Bianca Bucciarelli è stata chiamata dal tecnico Andrea Giovi a far parte del roster del Monviso Volley in vista del prossimo campionato di A2. Arricchirà il reparto dei posto 4.

LA CARRIERA-

Nata a Monza Brianza, fin dal giovanile milita in società importanti quali Busnago e Vero Volley. Durante l’anno del Covid si sposta a Torino in Serie B1. Successivamente decide di partire per gli Stati Uniti dove resta per ben 4 anni, giocando e studiando presso la Seton Hall University. Nel 2024 torna in Italia per vestire i colori di Talmassons in Serie A1. Nell’ultima stagiona gioca nella sua provincia di nascita con il Clerici Auto Concorezzo.

Le parole di Bianca Bucciarelli

« Appena ho avuto la proposta del Monviso Volley sono stata convinta sin da subito perché so essere una società seria, professionale ma soprattutto ambiziosa a raggiungere grandi obbiettivi, cosa che rispecchia molto la mia personalità. Ciò che mi motiva è condividere questa ambizione con la squadra per crescere individualmente ma soprattutto come gruppo, così da poter ambire agli obiettivi più alti possibili, come la società ha già dimostrato in passato. Personalmente non vedo l’ora di entrare a fare parte di un gruppo unito e di una realtà così solida, mettendomi a disposizione del gruppo per vivere un anno ricco di soddisfazioni ».

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