La carriera-

Un profilo giovane ma già con parecchie esperienze alle sue spalle, costruite attraverso un graduale percorso di crescita che l’ha vista indossare durante la sua carriera anche le maglie di Pinerolo, Volpiano, Acqui Terme, Marsala e Parella Torino, maturando così stagione dopo stagione all’interno di contesti piuttosto competitivi del panorama del volley nazionale.

Centrale di grande presenza sotto rete e di buona tecnica, Bergese si è fatta apprezzare soprattutto per le sue innate qualità a muro, per l’efficacia nel gioco al centro e per la capacità di garantire intensità e continuità nell’arco della partita. Alla sua fisicità, Chiara abbina dinamismo, determinazione e una forte attitudine al lavoro, caratteristiche preziose che hanno convinto la società santernina a puntare forte su di lei in vista della prossima stagione.

Quella con la maglia di Imola sarà la sua prima personale esperienza in serie A2, senza dubbio un’opportunità importante per lei per misurarsi in un campionato di alto livello e per proseguire il proprio percorso di maturazione sia come atleta che come persona.

Le parole di Chiara Bergese-

«Quando è arrivata la chiamata di Imola non ho avuto dubbi: si tratta di una società ambiziosa e ben strutturata, una realtà che seguivo già con interesse. Dopo diversi anni in Serie B1 sentivo il desiderio di confrontarmi con un campionato di livello superiore e questa opportunità è arrivata nel momento giusto. So bene che mi aspetta una stagione molto impegnativa, ma proprio questo aumenta le mie motivazioni. Voglio crescere giorno dopo giorno, migliorarmi e mettermi totalmente a disposizione della squadra e delle mie compagne. In campo tiro fuori tutta la mia grinta e cerco sempre di trasmettere energia positiva al gruppo. Allo stesso tempo sono molto esigente con me stessa e sto lavorando tanto soprattutto sulla gestione dei momenti più delicati della partita, perché la componente mentale è fondamentale. Prima delle gare non ho rituali particolari: mi piace concentrarmi ascoltando musica. Il giorno della partita non vedo l’ora di entrare in campo, perché è il momento più importante della settimana».