Volley Mercato: Bergamo punta sulla ventenne Erika Esposito

BERGAMO-Gioventù, talento e potenza. Sono queste che hanno portato il Volley Bergamo 1991 a puntare sulla ventenne Erika Esposito che dopo due stagioni a Padova in A2 è pronta al grande salto nella massima serie. Schiacciatrice di 185 centimetri, abbina elevazione, solidità in attacco e grande rendimento in seconda linea, distinguendosi anche per personalità e capacità di reggere i ritmi. Personalità e qualità tecniche per una delle promesse più interessanti del panorama italiano, protagonista anche con le Nazionali giovanili azzurre. Il suo arrivo a Bergamo è stato annunciato sui social attraverso un reel realizzato a bordo di un autobus di ATB Bergamo, partner societario del Volley Bergamo 1991, in un connubio che ha unito simbolicamente il territorio, la città e il viaggio verso una nuova stagione.