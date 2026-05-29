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Volley Mercato: Bergamo punta sulla ventenne Erika Esposito

Volley Mercato: Bergamo punta sulla ventenne Erika Esposito

La schiacciatrice milanese, cresciuta nel Volleyrò Casal de' Pazzi, è matura per l'esordio nel massimo campionato dopo le due brillanti stagioni a Padova
2 min
TagsespositoBergamo 1991

BERGAMO-Gioventù, talento e potenza. Sono queste che hanno portato il Volley Bergamo 1991 a puntare sulla ventenne Erika Esposito che dopo due stagioni a Padova in A2 è pronta al grande salto nella massima serie. Schiacciatrice di 185 centimetri, abbina elevazione, solidità in attacco e grande rendimento in seconda linea, distinguendosi anche per personalità e capacità di reggere i ritmi. Personalità e qualità tecniche per una delle promesse più interessanti del panorama italiano, protagonista anche con le Nazionali giovanili azzurre. Il suo arrivo a Bergamo è stato annunciato sui social attraverso un reel realizzato a bordo di un autobus di ATB Bergamo, partner societario del Volley Bergamo 1991, in un connubio che ha unito simbolicamente il territorio, la città e il viaggio verso una nuova stagione.

 LA CARRIERA-

 Classe 2006, milanese di nascita e cresciuta pallavolisticamente nel vivaio di Volleyrò Casal de’ Pazzi, Esposito arriva a Bergamo dopo esperienze importanti nel campionato di Serie A2 che ne hanno accelerato il percorso di crescita.  Con le Nazionali giovanili italiane ha collezionato convocazioni e risultati di prestigio, conquistando anche il titolo mondiale Under 21 con l’Italia.

Le parole di Erika Esposito

 « Ho scelto Bergamo perché è una società storica, ambiziosa e con una grande cultura del lavoro. Per una giovane atleta come me rappresenta l’ambiente ideale per crescere, migliorare e confrontarmi con un campionato di altissimo livello. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi rossoblù e iniziare questa nuova avventura ».

 

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