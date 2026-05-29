Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 29 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley Mercato: Fatim Kone cerca il rilancio a Costa Volpino

Volley Mercato: Fatim Kone cerca il rilancio a Costa Volpino

Dolo il lungo infortunio, e la breve parentesi ad Altino, la centrale milanese approda nella società bergamasca per tornare a dimostrare le sue grandi qualità che l'hanno portata ad eccellere con le giovanili azzurre
2 min
TagsKonèCBL

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- La Pallavolo CBL ha annunciato l’arrivo di Fatim Kone, centrale milanese classe 2000 di origini ivoriane.

LA CARRIERA-

Cresciuta nel settore giovanile della Pro Patria Milano, si trasferisce giovanissima alla Lilliput di Settimo Torinese, dove a soli 16 anni debutta in Serie A2.

Le sue qualità la portano presto a vestire la maglia delle nazionali giovanili azzurre, con cui conquista risultati prestigiosi: l’argento agli Europei Under 18, l’oro al Festival Olimpico della Gioventù Europea, il titolo mondiale Under 18 e, successivamente, quello europeo Under 19. Successi che le valgono anche la chiamata al Club Italia, esperienza grazie alla quale conosce la Serie A1, categoria nella quale milita anche con Il Bisonte Firenze, poco dopo aver conquistato l’argento ai Mondiali Under 20.

La sua carriera subisce poi una brusca frenata a causa di un grave infortunio al ginocchio dopo l’approdo a Bergamo. Fatim riparte però con determinazione da Chieri, sempre in Serie A1, vincendo una CEV Cup e una Challenge Cup. Successivamente veste le maglie di Futura Volley e Altino in Serie A2, affrontando un nuovo stop dovuto a un altro intervento al ginocchio.

Le parole di Fatim Kone

« La mia sfida è crescere passo dopo passo, lavorando con attenzione e dando il meglio di me stessa ogni giorno ».

Le parole del direttore sportivo Fabio Dell’Orto

« Fatim ha bisogno di tornare ad essere la giocatrice che tutti abbiamo ammirato prima del brutto infortunio. Ho grande fiducia in lei e credo possa tornare ai suoi livelli, perché, se così fosse, è una giocatrice capace di spostare gli equilibri ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 femminile

Da non perdere

Altino riporta in campo Fatim KoneFatim Kone, nuova 'cocca'

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS