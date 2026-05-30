Volley Mercato: Perugia ritrova Carolina Martinelli

PERUGIA- La Bartoccini MC Restauri continua la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. Mancano pochi tasselli per completare l’organico a disposizione di Stefano Micoli, che in questi giorni è tornato a Perugia per confrontarsi con lo staff e organizzare il lavoro in vista della ripresa. Il Presidente Antonio Bartoccini e il DS Remo Ambroglini gli hanno fatto trovare in sede un nuovo acquisto: Carolina Martinelli.

LA CARRIERA-

La schiacciatrice, classe 205, è reduce dall’esperienza in B1 con Trestina e torna ad indossare maglia delle Black Angels dopo l’annata in B2 con Roberto Farinelli in panchina. Martinelli, originaria di Perugia, è cresciuta nel settore giovanile della School Volley.

Le parole di Carolina Martinelli-

«Sono davvero felice di tornare a vestire questa maglia e desidero ringraziare la società per la fiducia che mi ha accordato. Sono consapevole che il passaggio di categoria richiederà impegno e sacrificio, ma sono pronta a lavorare per ritagliarmi il mio spazio e dare il massimo per la squadra», ha dichiarato Carolina Martinelli. Quello che mi aspetta è un percorso importante in una realtà ambiziosa, che punta a tornare ai massimi livelli. Per me sarà un’occasione preziosa per crescere e imparare da compagne di grande esperienza», ha aggiunto la schiacciatrice perugina. Fin dai primi contatti ho percepito entusiasmo e voglia di fare bene. Tornare a giocare al PalaBarton sarà un’emozione speciale e spero di vedere tanti tifosi sugli spalti a sostenerci durante la stagione».