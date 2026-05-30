Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 30 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley Mercato: Sara Dodi da Modena a Marsala

Volley Mercato: Sara Dodi da Modena a Marsala

Coach Guadalupi potrà avere la diciannovenne di Parma che nello scorso campionato ha esordito in A2 mettendo insieme 26 presenze
1 min
Tagsdodimarsala

MARSALA (TRAPANI)- Nuovo innesto in posto 4 per Marsala che rinforza il reparto con Sara Dodi, giovane schiacciatrice di diciannove anni che lo scorso campionato ha esordito in A2 con Modena.

Le parole di Sara Dodi

« Sono felice di iniziare questa nuova esperienza in questa importante società. Fin dal primo momento ho percepito grande entusiasmo e voglia di fare bene, elementi che mi hanno convinta subito. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, i tifosi, lavorare insieme allo staff e dare il massimo in palestra e in campo per raggiungere gli obiettivi dioella stagione. Sarà una sfida importante, che affronterò con entusiasmo, impegno e tanta voglia di crescere ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 femminile

Da non perdere

Al Marsala Volley arriva Maria MarcuzziMarsala si riprende l'opposto Federica Nonnati

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS