Volley Mercato: Giulia Nonato in regia a Costa Volpino

LA CARRIERA-

Palleggiatrice classe 2005, Giulia approda in maglia biancoblù dopo l’esperienza con l’Officina del Volley Padova. Cresciuta nel settore giovanile della Lions Clodia di Chioggia, ha esordito giovanissima in prima squadra contribuendo alla conquista della promozione in Serie B1. Un traguardo che ha poi raggiunto nuovamente con la Panbisco Leonessa, formazione con la quale ha anche conquistato la Coppa Italia.

Le parole di Giulia Nonato

« Sono davvero onorata di entrare a far parte di questa squadra. È un grande sogno e una grande opportunità che si realizza. Mi aspetta un campionato di altissimo livello, ma sono pronta a lavorare con impegno e determinazione ogni giorno per dare il massimo e continuare a crescere ».

Le parole del direttore sportivo Fabio Dell’Orto

« Giulia è una giocatrice molto interessante, con una grande voglia di mettersi in gioco e migliorarsi quotidianamente. Ha una spiccata dedizione al lavoro e sono convinto che queste qualità le permetteranno di affrontare nel migliore dei modi il percorso di crescita che l’attende. Siamo felici di averla con noi e certi che saprà dare un contributo importante alla squadra ».