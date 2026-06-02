Volley Mercato: Emma Cagnin sarà la star della Futura Giovani

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Emma Cagnin scende in A2, dopo sei stagioni ininterrotte in A1, per tentare l'avventura con la maglia della Futura Volley Giovani. La ventiquattrenne schiacciatrice veneta, che in questi anni ha vestito anche la maglia della nazionale, approda alla corte di coach Michele Marchiaro forte di ottime qualità tecniche, esperienza ad alto livello e una mentalità vincente sviluppata sui più importanti palcoscenici del volley italiano ed europeo.

La giocatrice originaria di Castelfranco Veneto torna a calcare i taraflex della serie A2, pronta a prendersi un ruolo da protagonista nel progetto bustocco, portando qualità in seconda linea, equilibrio e tutto il bagaglio maturato in una carriera già ricca di gradi risultati nonostante la giovane età.

Colpo ad effetto, dunque, quello piazzato dalla Futura Volley, che occupa il primo dei due spot da schiacciatrice titolare con un elemento di talento, energia e prospettiva. Dopo la stagione vissuta con la maglia della Numia Vero Volley – nel corso della quale ha messo la propria firma sulla vittoria della Supercoppa grazie a 6 preziosissimi punti e ad un importante impatto sul match giocato contro l’Imoco Conegliano – Emma è pronta a iniziare un nuovo capitolo della propria carriera, sposando il progetto della società bustocca con entusiasmo e determinazione.

LA CARRIERA-

Cagnin si avvicina al volley al Don Bosco Castelfranco Veneto e a 14 anni si trasferisce alla Bruel Bassano. Mostra subito ottime qualità, attirando l’attenzione delle selezioni Nazionali giovanili e, già nel 2017, conquista la medaglia d’oro agli Europei Under 16. Per tre stagioni milita nel Pool Piave, società satellite di Conegliano, tra B2 e B1. Nell’annata 2019/2020, a soli 17 anni, viene aggregata proprio alla prima squadra griffata Imoco ed esordisce in A1. Un anno dopo, Cagnin accetta la proposta di Montecchio, facendo esperienza in A2. Nel 2021/2022 Emma vince il Mondiale Under 20 e si guadagna di nuovo la A1 con il Volley Bergamo 1991, dove rimane per due stagioni. Il 2022 segna l’esordio con la Nazionale maggiore, coronato con la vittoria dei Giochi del Mediterraneo. Nell’estate dello stesso anno vince l’oro agli Europei Under 21, con tanti di premio come MVP della competizione. Casalmaggiore, Firenze e Vero Volley le ultime tappe del cammino di Cagnin. Nel campionato da poco concluso con la formazione milanese la posto 4 classe 2002 ha collezionato 36 presenze con 94 set giocati. Il top nella massima serie risale all’annata a Bergamo, chiusa con con 26 presenze e 147 punti.

Le parole di Emma Cagnin

Quali sono gli aspetti che ti hanno convinto a scegliere la Futura Volley?

« Ne avevo sentito parlare bene da conoscenze che ci hanno giocato e tutti quanti hanno sottolineato la serietà della società bustocca a livello organizzativo e non solo; cose che reputo fondamentali se si vuole vivere serenamente la stagione e puntare a grandi obiettivi ».

Quali sono state le tue sensazioni in occasione del primo contatto con il mondo biancorosso?

« Ho trovato sin da subito persone molto disponibili, pazienti per quel che riguarda domande e esigenze personali e – per quanto ho potuto percepire – entusiaste all’idea di accoglierci e cominciare a mettere insieme le basi del prossimo campionato ».

Quali sono state per te le difficoltà maggiori nel passaggio dalla serie A2 alla A1?

« Sicuramente il livello più alto e di conseguenza l’innalzamento delle richieste e l’adattamento a un nuovo approccio e ritmi differenti, oltre alle interrogazioni sulla storia pallavolistica (di cui confesso essere ancora parecchio ignorante!) e la necessità di comprendere determinate dinamiche interne ma anche extra palestra. Per di più, quando sono salita avevo appena finito il liceo quindi iniziare l’università non è stato immediato e conciliare le due cose ha richiesto del tempo ».

La prossima stagione sarai una delle top player della serie A2: senti la pressione?

« Assolutamente sì e non mi vergogno ad ammettere che è sempre stato un po’ un mio punto debole, perché sin da piccola ho subìto molto il giudizio dell’esterno che pian piano si è trasformato in un auto-giudizio continuo. Quindi oltre che la pressione esterna il mio obiettivo principale sarà gestire quella che io stessa tendo a mettermi. Certo, le aspettative sono comunque un privilegio e motivo di orgoglio e sicuramente quando si hanno determinate ambizioni alimentano il motore. Spero riusciremo a realizzare gli obiettivi stagionali con la serietà che meritano pur mantenendo serenità e divertimento nel lungo andare ».

Cosa porterai in dote alla Futura Volley?

« In questi anni ho potuto confrontarmi con i massimi livelli del nostro sport quindi vorrei mettere a disposizione della squadra tutto ciò che ho imparato e consolidarlo, oltre a disponibilità totale dentro e fuori dal campo. Credo molto nel fatto che un gruppo unito renda di più e affronti meglio anche i momenti più delicati. Infine, porterò soprattutto spirito competitivo puro ».

Hai un palmares ricchissimo ma all’appello manca una promozione…

« Ne ho avuto un assaggio da più giovane quando giocavo campionati minori, poi avendo militato solo un anno in A2 non ho avuto la possibilità di fare quest’esperienza ma ecco, toccando ferro, confido di aggiungerla alla lista il prima possibile ».

Presentati ai tifosi bustocchi!

« Nessun hobby strano o passione particolare, studio Psicologia quando non mi alleno e da quest’anno ho un cucciolo che è a tutti gli effetti come un figlio e potenzialmente una nuova mascotte. Mi piace cucinare per me e per gli altri, sicuramente viaggiare ed esplorare posti nuovi, alternare divertimento pazzo e avventuroso a momenti più tranquilli, ma sempre pronta ad accettare proposte di attività in compagnia. La musica a palla soprattutto in macchina è fondamentale, indipendentemente dal genere, e ogni tanto per noia o come antistress mi piacciono cose un po’ artistiche ma anche molto basiche come ad esempio i libri da colorare. In campo, invece, sarà tutta un’altra storia. È sufficiente per trovare marito? ».