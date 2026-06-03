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Volley Mercato: Pinerolo ingaggia la centrale Sveva Parrini

Volley Mercato: Pinerolo ingaggia la centrale Sveva Parrini

Venticinque anni, originaria di Albavilla, in provincia di Como, viene da quattro stagioni molto positive nelle file della Omag culminate con la promazione in Serie A1
2 min
Tagsparinimonviso

PINEROLO (TORINO)-Il secondo volto nuovo nel reparto centrali del Monviso Volley è quello di Sveva Parini, classe 2001, originaria di Albavilla, in provincia di Como, proveniente dall’Omag-MT San Giovanni in Marignano.

LA CARRIERA

Il percorso pallavolistico di Sveva inizia nelle fila dell’Albese Volley, per poi proseguire nel settore giovanile dell’Igor Volley Novara. Con la formazione piemontese disputa il campionato di Serie B2, contribuendo alla conquista della promozione in Serie B1. Nella stagione 2019-2020 approda alla Teodora Ravenna in Serie A2, dove veste la maglia numero 12. Nei due campionati successivi, 2020-2021 e 2021-2022, si trasferisce in Sicilia per difendere i colori del Volley Marsala. Dalla stagione 2022-2023 entra a far parte dell’Omag-MT San Giovanni in Marignano, società con la quale rimane per quattro annate, diventando una delle protagoniste della storica promozione in Serie A1 conquistata nel 2025.

Le parole di Sveva Parini

« Sono molto contenta della chiamata di Monviso, una realtà che negli anni si è sempre distinta per essere un ambiente serio con dei roster competitivi e che ha sempre raggiunto risultati concreti. Ho percepito fin da subito fiducia, entusiasmo e voglia di rilanciarsi per ambire ad obiettivi di vertice, stimoli determinanti per la mia scelta e che condivido. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso, conoscere l’ambiente e mettermi al lavoro insieme alle mie nuove compagne e allo staff, cercando di dare il massimo ogni giorno per diventare un bel gruppo unito e pronto a dare battaglia. Sarà un campionato lungo e coinvolgente ma sono convinta che ci siano tutti i mezzi e i presupposti per fare bene e ritagliarci delle soddisfazioni importanti. Colgo l’occasione per salutare e invitare tutti i tifosi al palazzetto, ci aspetta un campionato di alto livello da vivere tutti insieme. Buona estate e a presto! ».

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