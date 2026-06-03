Volley Mercato: Krasteva, una bomber per Costa Volpino

Reduce dalla sua prima esperienza nel campionato italiano, Krasteva ha disputato la scorsa stagione in Serie A2 con la formazione di Altamura, mettendosi subito in luce tra le migliori attaccanti della categoria. Tra le sue prestazioni più significative spiccano i 39 punti realizzati in una singola gara, record stagionale della Lega.

LA CARRIERA

Il suo percorso pallavolistico è iniziato in patria con il Levski Sofia, prima di proseguire in numerosi campionati internazionali. Nel corso della sua carriera ha infatti giocato in Turchia, Ungheria, Kazakistan, Svizzera e Romania, accumulando esperienza ad alto livello e arricchendo il proprio bagaglio tecnico. Nel 2019 ha inoltre vestito la maglia della nazionale bulgara, partecipando alla Volleyball Nations League.

Le parole di Monika Krasteva

« Sono felice di far parte del team CBL! Questo sarà il mio secondo anno in Italia e adoro già il Paese e le sue persone. Sono entusiasta di poter sentire l’energia dei tifosi e sono davvero emozionata per la prossima stagione. Sarà un campionato molto interessante, ma sicuramente anche difficile. Con tutte le squadre riunite in un unico girone ci aspettano tante partite e io sono pronta a lottare. Sono sicura che insieme potremo fare grandi cose e il rosa sta già diventando il mio colore preferito »

Le parole del direttore sportivo Fabio Dell’Orto:

« Per noi Monika rappresenta un vero e proprio colpo di mercato. È una giocatrice dalle qualità straordinarie e sono convinto che, al suo secondo anno in Italia, saprà mettere ancora più in mostra tutto il suo valore. Sono molto felice che abbia scelto la nostra società perché il suo arrivo testimonia il percorso di crescita e la credibilità che Pallavolo CBL ha costruito nel tempo ».