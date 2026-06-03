Volley Mercato: Sara Cakovic dal Club Italia ad Offanengo
OFFANENGO (CREMONA)- Per il prossimo campionato di A2 femminile, la Trasporti Bressan Offanengo completa la cabina di regia con Sara Cakovic, classe 2007 proveniente dal Club Italia al pari della compagna di reparto Emma Magnabosco che ritrova ora a Offanengo. Nel mosaico neroverde affidato a coach Emanuele Aime, si tratta del primo reparto completato in un roster che comunque si avvia al rush finale.
LA CARRIERA
Nata il 28 giugno 2007 a Cles (Trento), Sara Cakovic è figlia di genitori bosniaci (originari di Brcko) ed è cresciuta in Trentino a Mezzolombardo. Alta un metro e 72 centimetri, nelle giovanili è maturata in primis nel Basilisco Rotalvolley, squadra trentina con cui ha giocato under 16 (oltre a far parte dell’under 18) e serie C. Il biennio under 18, invece, l’ha vista protagonista a Chions Fiume Volley, cogliendo un quinto e un decimo posto nelle finali nazionali e disputando anche la B2. Infine, la scorsa stagione in A2 al Club Italia.
Le parole di Sara Cakovic
« La chiamata di Offanengo mi ha sorpreso, essendo terza palleggiatrice lo scorso anno al Club Italia non ho potuto mettermi in mostra nelle partite. La società e coach Aime nei colloqui mi hanno testimoniato molto interesse e fiducia e mi hanno fatto sentire molto a mio agio. Da avversaria a Offanengo avevo visto una squadra molto unita e diretta insieme verso l’obiettivo comune. In questa nuova avventura vorrei consolidare le cose che ho imparato al Club Italia e far vedere la mia crescita nonostante il ruolo di terza palleggiatrice che avevo. Adoro lavorare in palestra e migliorare, ho ancora molto margine per crescere e dare il meglio di me. Sono felice di ritrovare Emma Magnabosco, quando vai in un posto nuovo conoscere già qualcuno aiuta sempre soprattutto all’inizio per entrare a contatto con le altre persone ».