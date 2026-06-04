Volley Mercato: Messina mette al centro Laura Franceschini 

MESSINA – Prosegue con impegno e grande attenzione sul mercato la campagna di rinnovamento del roster dell'Akademia Sant'Anna Messina che punta ancora su atlete giovani e di nazionalità italiana. L'ultimo volto nuovo è quello di Laura Franceschini, giovane atleta che unisce qualità fisiche, esperienza nei Campionati Nazionali e un percorso già consolidato nelle selezioni Azzurre. Centrale moderna e fisicamente strutturata, Franceschini si distingue per presenza a muro, rapidità negli spostamenti e capacità di incidere nei primi tempi. Le sue caratteristiche, unite agli importanti margini di crescita ancora a disposizione, ne fanno uno dei profili più interessanti della nuova generazione del volley italiano.