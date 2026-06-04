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Volley Mercato: a Padova il potente braccio di Giulia Angelina

Volley Mercato: a Padova il potente braccio di Giulia Angelina

La ventinovenne schiacciatrice di Grignasco va a completare il reparto dei posto 4 che già comprende Giulia Bozzoli, Cristina Fiorio e Chiara Mason
1 min
TagsAngelinaNuvolì Altafratte

PADOVA- Altro braccio armato della nuova Nuvolí AltaFratte Padova sarà Giulia Angelina,

LA CARRIERA-

Novarese da Grignasco, nata nel 1997, potente schiacciatrice da 193cm che negli ultimi anni è stata impegnata a difendere i colori della Entu Olbia (2016), Reale Mutua Fenera Chieri (2017 e 2018), Lardini Filottrano (2019), Banca Valsabbina Millenium Brescia (2020), Futura Giovani Busto Arsizio, Ipag Sorelle Ramonda ed Itas Trentino tra il 2021 e 2023. Una parentesi estera in Polonia al Biesko-Biala nel 2024 per tornare in Italia (Roma) nella scorsa stagione. Ad attendere Giulia la maglia numero 12 e le compagne di ruolo Giulia Bozzoli, Cristina Fiorio e Chiara Mason, per un posto4 completo!

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