Casalmaggiore ha presentato tecnico, nuove giocatrici e progetti

E’ stata in buona parte svelata nel corso della conferenza stampa tenuta in Baslenga la nuova squadra della Volleyball Casalmaggiore, la cui guida societaria sarà affidata a Luciano Toscani, storico dirigente casalese che con l’inizio della Stagione 2026-2027 prenderà le redini del sodalizio. Proprio Toscani ha coordinato l’evento, presentandosi affiancato da Tiziano Neviani e Patrizio Ginelli, i due dirigenti cremonesi che hanno promesso di apportare esperienza pallavolistica e risorse economiche alla VBC.

Davanti a giornalisti e tanti tifosi sono state presentate 4 giocatrici (Sara Loda, Betsy Nwokoye, Alice Bernardeschi e Sara Tajé) e l’intero Staff Tecnico che è guidato da Davide Baraldi, allenatore che risponde ai tre requisiti che erano stati delineati nel primo Comunicato Stampa che ha illustrato la svolta in casa VBC.

Si è puntato su un tecnico di esperienza, competenza e curriculum, tre requisiti che Davide Baraldi indubbiamente impersona. Il tecnico reggiano ha 53 anni, esperienza ventennale in Serie A e un curriculum di prestigio essendo stato per otto anni secondo allenatore alla Igor Novara (con Barbolini, Lavarini, Bernardi…) e prima coach alla Liu Jo Modena, a Crovegli, Biancoforno Santa Croce, Lupa Piacenza. Per il resto, la struttura tecnica vede come unica novità Michele Lucherini nelle vesti di secondo allenatore (30 anni, secondo allenatore a Talmassons ed Esperia Cremona, scout per 3 anni alla Vero Volley Milano), mentre sono stati confermati Simone Devicenzi assistant coach, Michele Bosetti preparatore atletico, Mattia Fermi scoutman e tutto lo staff fisioterapico dello studio Sinergy guidato dal dottor Diego Marutti. Una novità invece per l’importante ruolo di Team Manager che sarà ricoperto da Silvano Chiappa, cremonese con diversi anni di esperienza in quel ruolo con squadre di A2.

In Baslenga sono state presentate ufficialmente anche le prime 4 atlete della VBC. La prima è Sara Tajè, centrale, 27 anni, 187 cm, è cresciuta pallavolisticamente nella Igor Novara mentre l’ultimo anno l’ha giocato a Marsala in A2. Poi è stata confermata la centrale Betsy Nwokoye al suo terzo anno con la maglia della VBC, mentre novità sono la palleggiatrice Alice Bernardeschi, 22 anni, 183 cm, terzo setter della Savino del Bene Scandicci e titolare della B1 sempre di Scandicci, e Sara Loda, 35 anni, gli ultimi due li ha giocati a Houston nella Lega statunitense della Lowb dove è stata allenata da Massimo Barbolini. Si tratta di una giocatrice di assoluta esperienza che sa giostrare bene sia in attacco che in ricezione e difesa. In Italia ha giocato in A1 a Scandicci, Monza, Bergamo. Poi è andata 2 anni in A1 turca e infine negli Usa.

Le parole del tecnico Davide Baraldi

« L’obiettivo – nonostante il ritardo col quale ci si è affacciati al mercato – è quello di costituire una struttura tecnica di esperienza, competenza e curriculum attorno alla quale individuare atlete che possano permettere la disputa di un Campionato di A2 di buon livello, che sia la solida base di partenza per un progetto triennale finalizzato al ritorno alla massima Serie. Arrivo in questa Società importante e gloriosa – ha detto Baraldi. Sono onorato di esser stato scelto per guidare il nuovo percorso e sarò affiancato da un gruppo di giocatrici che rappresentano un giusto mix tra saggia esperienza e talentuosa gioventù. Mi auguro che i tifosi, a cominciare dai tanti che vedo oggi qui in Baslenga, ci seguano al PalaRadi con grande passione e magari anche divertendosi ».

Per il resto, la struttura tecnica vede come unica novità Michele Lucherini nelle vesti di secondo allenatore (30 anni, secondo allenatore a Talmassons ed Esperia Cremona, scout per 3 anni alla Vero Volley Milano), mentre sono stati confermati Simone Devicenzi assistant coach, Michele Bosetti preparatore atletico, Mattia Fermi scoutman e tutto lo staff fisioterapico dello studio Sinergy guidato dal dottor Diego Marutti. Una novità invece per l’importante ruolo di Team Manager che sarà ricoperto da Silvano Chiappa, cremonese con diversi anni di esperienza in quel ruolo con squadre di A2.

In Baslenga sono state presentate ufficialmente anche le prime 4 atlete della VBC. La prima è Sara Tajè, centrale, 27 anni, 187 cm, è cresciuta pallavolisticamente nella Igor Novara mentre l’ultimo anno l’ha giocato a Marsala in A2. Poi è stata confermata la centrale Betsy Nwokoye al suo terzo anno con la maglia della VBC, mentre novità sono la palleggiatrice Alice Bernardeschi, 22 anni, 183 cm, terzo setter della Savino del Bene Scandicci e titolare della B1 sempre di Scandicci, e Sara Loda, 35 anni, gli ultimi due li ha giocati a Houston nella Lega statunitense della Lowb dove è stata allenata da Massimo Barbolini. Si tratta di un giocatore di assoluta esperienza che sa giostrare bene sia in attacco che in ricezione e difesa. In Italia ha giocato in A1 a Scandicci, Monza, Bergamo. Poi è andata 2 anni in A1 turca e infine negli Usa.

Le parole di Sara Loda

« Sono davvero contenta di essere rientrata in Italia e in particolare a Casalmaggiore dopo questi 4 anni all’estero. Sono sicura di tornare a vivere la pallavolo così come l’ho sempre concepita fin dalle giovanili mentre nelle mie esperienze estere mi sono confrontata con altri approcci che non sempre ho condiviso ».

Le parole del presidente Luciano Toscani

« I dirigenti di tre società di vertice hanno deciso di mettere insieme il loro patrimonio di esperienza e conoscenze per raggiungere una unità di intenti rappresentata dalla valorizzazione del nostro territorio comune, tra Casalmaggiore, Ostiano e Cremona. L’obiettivo è quello di tornare a vedere la grande pallavolo al PalaRadi e credo che siano state poste le giuste premesse ».