Volley Mercato: Chiara Costagli chiude il reparto dei posto 4 di Offanengo

LA CARRIERA-

Chiara Costagli è nata il 17 luglio 1998 a Empoli ed è originaria di Castelfiorentino (Firenze). Alta un metro e 88 centimetri, è maturata nelle esperienze in B2 a Siena (2016-2017) e in B1 nelle successive annate a Macerata, Pordenone e Vallefoglia. La stagione 2020/2021 l’ha vista esordire in A2 sempre con Vallefoglia, prima dei due bienni in categoria a Sant’Elia (dal 2021 al 2023) e a Casalmaggiore (dal 2024 al 2026) inframezzate dalla stagione in B1 a Vicenza (2023-2024). Proprio a Casalmaggiore nella scorsa stagione ha contribuito alla salvezza con 305 punti personali, dei quali 61 a muro (tredicesima miglior giocatrice dell’intero campionato) e 24 in battuta (sedicesima nella graduatoria degli ace).

Le parole di Chiara Costagli

« Mi hanno parlato bene del Volley Offanengo fin da subito e ho sentito ottime parole in merito da Casalmaggiore, visto che sono due società vicine e in buoni rapporti. Vengo da un biennio soddisfacente per me e arrivo alla Trasporti Bressan per continuare su questa scia e migliorarmi per raggiungere gli obiettivi personali e di gruppo. So che sarò una delle atlete più esperte di una squadra giovane e cercherò di portare questa dote dal punto pallavolistico e umano. Vivo l’approdo a Offanengo come una nuova avventura stimolante. Da avversaria, l’ambiente neroverde mi ha fatto un’ottima impressione, mi ha colpito fin da subito l’ambiente molto caldo al PalaCoim, sempre ribollente di tifo. Penso che questo sarà un aspetto a nostro vantaggio quando giocheremo in casa. Nei 2 anni a Casalmaggiore, agevolata da un ambiente familiare, sono cresciuta molto a livello tecnico e caratteriale. Inoltre, nell’ultima stagione ho ricoperto anche il ruolo di capitano, un’esperienza nuova ed emozionante con una responsabilità in più ».