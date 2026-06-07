Volley Mercato: Martina Bondovalli si rimette in gioco a Fasano

FASANO (BRINDISI)- Martina Bondovalli ha scelto l'Olio Pantaleo Fasano per cercare il riscatto personale dopo il brutto infortunio che l'ha tenuta lontano dal campo di gioco per tutta la stagione scorsa. Martina un’ ottima partenza del mondo della pallavolo come schiacciatrice ha deciso di scommettere su un cambio ruolo: indossare la casacca di libero.

LA CARRIERA

Ventidue anni per 170 cm di altezza Martina Bondavalli è originaria di Cadelbosco di Sopra in provincia di Reggio Emilia dove ha mosso i primi passi da pallavolista nella Giovolley di Regggio Emilia per poi passare nel 2021/22 in seno alla Under 18 dell’Academy Volley Sassuolo. E qui che Martina affina le sue capacità tecniche e tattiche al punto che nella stagione successiva arriva il salto in serie A2 nel BSC Material Sassuolo. Prima esperienza importante per la giocatrice emiliana che negli anni a seguire la vedono prima approdare nel Fatro Ozzano e un anno dopo in quel di Marsala. Prima vera esperienza lontana da casa per Martina dove nel corso della stagione 2024/25 contende, con la squadra siciliana, la promozione in serie A2 proprio alla Olio Pantaleo Fasano, contro la quale perdono la finale play-off al Pala Vigna Marina. Lo scorso anno però il Marsala partecipa ugualmente al campionato di serie A2, ma la giocatrice emiliana si ferma per un brutto infortunio che la vede fuori dai giochi per tutta la stagione. Nel frattempo matura sempre più insistentemente l’idea di passare al ruolo di libero. Qualche settimana fa la proposta del club fasanese di indossare la casacca giallo blu subito accettata dalla Bondavalli.

Le parole di Martina Bondovalli

« Dopo una stagione di stop per infortunio, Fasano rappresenta una vera rinascita. Ho sempre sentito bellissime parole su questa società e sono molto contenta di rimettermi in gioco. Quest’anno per me sarà doppiamente speciale perché affronterò una nuova stimolante sfida nel ruolo di libero, una veste in cui sono pronta a dare il massimo per la squadra. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere lo staff, le compagne e i tifosi ».