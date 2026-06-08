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Volley Mercato: la giovane Chiara Lo Dico a Marsala

Volley Mercato: la giovane Chiara Lo Dico a Marsala

Talento  palermitano classe 2008, cresciuta nel Volley Palermo e l'anno scorso protagonista a Terrasini in B2, andrà a rinforzare il reparto dei liberi nell'ottica della linea verde della società lilibetana
2 min
TagsLo Dicomarsala volley

MARSALA (TRAPANI)- La linea tracciata dal Marsala Volley per la stagione 2026/2027 conferma la ferma volontà del club di investire sui talenti più promettenti del territorio siciliano. Con questi presupposti a società azzurra annuncia l’arrivo nel roster lilibetano di Chiara Lo Dico, giovane talento palermitano classe 2008, che andrà a rinforzare il reparto dei liberi a disposizione di Coach Guadalupi. L’approdo a Marsala rappresenta per Chiara Lo Dico un salto di qualità importante ed una sfida stimolante. Il Marsala Volley ha scelto di puntare su questo profilo non solo per le doti tecniche già dimostrate, ma soprattutto per l’enorme potenziale di crescita che la giovane atleta esprime. Lavorare quotidianamente in un contesto di Serie A2 e sotto la guida esperta di Coach Guadalupi permetterà a Chiara di intraprendere un percorso di evoluzione tecnica esponenziale, tanto da divenire in breve tempo una giocatrice preziosa per il presente e per il futuro del volley lilibetano.

LA CARRIERA

Nonostante la giovanissima età, la giocatrice ha già alle spalle un percorso di crescita significativo che ne testimonia le qualità e la dedizione. Cresciuta pallavolisticamente tra le fila della storica società Volley Palermo, Chiara ha bruciato le tappe, venendo aggregata stabilmente al roster di Serie B2 nelle stagioni 2023/24 e 2024/25. Il suo percorso di maturazione è proseguito nell’annata appena conclusa, 2025/26, tra le fila del Terrasini, sempre nel campionato di B2, dove ha potuto accumulare esperienza preziosa confrontandosi con atlete più esperte e affinando le proprie doti in ricezione e difesa.

Le parole di Chiara Lo Dico

« Ringrazio il Marsala Volley per questa grandissima opportunità, dichiara le neo giocatrice azzurra. Sono felice di fare parte della squadra e non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida con grande impegno e voglia di crescita ».

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