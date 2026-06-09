Volley Mercato: Arianna Tomasetig dal Friuli a Melendugno

La Narconon Volley Melendugno accoglie Arianna Tomasetig con la consapevolezza di aver aggiunto un tassello fondamentale al proprio roster. La sua grinta silenziosa, il suo talento cristallino e quel sorriso che illumina lo spogliatoio prima ancora che il campo sono pronti a fare la differenza. Perché i grandi gruppi si costruiscono con le qualità tecniche, certo, ma anche con le persone giuste al posto giusto.

LA CARRIERA

Nata a Udine e alta 193 centimetri, Arianna Tomasetig incarna perfettamente la figura della centrale moderna. La sua è una storia di dedizione e passione pura, iniziata nel borgo di Cosizza e coltivata con pazienza nelle palestre friulane. Il suo percorso è una scalata esemplare: dai primi passi nel San Leonardo alla promozione in B2 con Martignacco, passando per le importanti esperienze a Cividale e Savigliano. La sua maturazione tecnica è proseguita con la Clementina 2020, per poi consacrarsi definitivamente nell’ultima stagione con il Volano Volley in B1, dove si è distinta come una delle migliori interpreti del ruolo, dominando sottorete grazie a un muro imperioso e a un primo tempo di rara efficacia.

Il debutto in Serie A2

Per Arianna, che le compagne chiamano affettuosamente “Toma”, l’approdo a Melendugno rappresenta il coronamento di un lungo viaggio e il debutto assoluto nel palcoscenico della Serie A2. La scelta della società di puntare su di lei nasce non solo dai numeri e dalle prestazioni tecniche, ma dalla scoperta di un’atleta completa a tutto tondo. Perché Toma non è solo centimetri e muri: è solarità, allegria contagiosa e quella leggerezza di spirito che in uno spogliatoio vale quanto un ace nel momento decisivo. Una presenza che scalda l’ambiente, capace di portare serenità nei momenti di tensione e che tiene unito il gruppo quando la stagione si fa dura. Doti rare, che chi allena ad alto livello impara presto a riconoscere e a non dare mai per scontate.

Le parole di Arianna Tomasetig

« Arrivare in Serie A2 per la prima volta è un traguardo che inseguo da anni e sono felicissima che sia Melendugno il posto dove viverlo. Ho scelto questo club perché credo nel progetto, nello staff e in quello che hanno già dimostrato di saper costruire. So che qui troverò l’ambiente giusto per continuare a crescere e per tirare fuori il meglio di me. La A2 è un campionato di altissimo livello e voglio affrontarlo con la massima determinazione, con umiltà e con una voglia immensa di lavorare. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra, di scendere in campo e lottare insieme a loro, pronta a dare tutto per questo gruppo e per una tifoseria di cui mi hanno già raccontato meraviglie ».