Volley Mercato: Offanengo sistema il centro con Sara Pedrolli

LA CARRIERA

Nata il 21 giugno 2007 a Vipiteno (Bolzano), Sara Pedrolli è originaria di Cadine (Trento) ed è una centrale alta un metro e 87 centimetri. Dopo aver iniziato a Sopramonte (Trento) fino al primo anno under 16 e aver partecipato al Trofeo delle Regioni, nella stagione 2022/2023 è sbarcata in terra piacentina alla VAP, giocando under 16, under 18, serie C e B1 femminile. L’annata 2023/2024 l’ha vista spostarsi a Scandicci, giocando under 18 e serie B2 con una convocazione in prima squadra in A1. Nuova tappa emiliana, questa volta all’Anderlini Modena (under 18 e B1), mentre nella scorsa stagione ha giocato nella Nuvolì Altafratte Padova in A2.

Le parole di Sara Pedrolli

« Ho sentito parlare positivamente di Offanengo e sono stata subito accolta bene dalle persone con cui ho parlato. Mi sono piaciute le proposte individuali e di squadra, conosco varie ragazze della rosa, ho anche giocato con Emma Magnabosco a Piacenza e con Sara Cakovic al Trofeo delle Regioni, e sono fiduciosa della base umana e tecnica. A livello di atteggiamento, mi sento una ragazza inclusiva e propositiva verso il gruppo; tecnicamente, essendo solo al secondo anno in A2, voglio lavorare molto per realizzare i margini di miglioramento. Come caratteristiche, penso di essere una centrale più votata all’attacco, il muro è uno dei fondamentali dove devo sicuramente crescere ».

C’è una curiosità che lega Sara a Offanengo e al PalaCoim.

« Nella scorsa stagione, la mia prima partita della carriera in A2 era proprio qui, nel Monday Night tra la Trasporti Bressan e la Nuvolì Altafratte Padova. Ricordo bene le emozioni di quella sera, per me era tutto un po’ surreale e bellissimo, così come ho in mente il caloroso tifo di Offanengo, che ora non vedo l’ora di vivere insieme ».