Volley Mercato: Rachele Nardelli esordirà in A1 con Brescia

BRESCIA-La Volley Millenium Brescia ha ingaggiato la schiacciatrice trentina, classe 2001, reduce da sei anni di esperienza nella serie cadetta e pronta, ora, per il grande salto nella massima serie. Rachele Nardelli sarà presentata ufficialmente giovedì 18 giugno, alle ore 13, in diretta su Facebook e YouTube di Volley Millenium Brescia.