Volley Mercato: Rachele Nardelli esordirà in A1 con Brescia
BRESCIA-La Volley Millenium Brescia ha ingaggiato la schiacciatrice trentina, classe 2001, reduce da sei anni di esperienza nella serie cadetta e pronta, ora, per il grande salto nella massima serie. Rachele Nardelli sarà presentata ufficialmente giovedì 18 giugno, alle ore 13, in diretta su Facebook e YouTube di Volley Millenium Brescia.
LA CARRIERA
Rachele si avvicina alla pallavolo all’età di otto anni: dopo l’esperienza nel Marzola, approda a Trento per poi passare nell’Us Torri, in Serie B2. Nel 2019 arriva a Vigevano (B1), per poi esordire in Serie A, senza più lasciare la categoria cadetta, con Soverato (2020/2021). Dalla Calabria si sposta in Veneto, all’Anthea Vicenza (2021/2022) e all’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (2022/2023). Meno di un anno a Padova (2023/2024) per arrivare in corsa a Lecco, fino al trasferimento ad Offanengo, dove rimane per due stagioni (dal 2024 al 2026). Nella stagione terminata solo qualche mese fa, Nardelli ha collezionato 270 punti in 25 partite giocate, di cui 11 ace e 9 muri vincenti. Dopo sette stagioni in Serie A2, è pronta all’esordio nella massima serie con la maglia di Brescia.