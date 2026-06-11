Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley Mercato: Margherita Muzi vestirà di nuovo il giallorosso di Roma

Volley Mercato: Margherita Muzi vestirà di nuovo il giallorosso di Roma

Romana purosangue la trentaduenne regista lascia Fasano dopo una sola stagione per tornare nella squadra della sua città con la quale ha vinto la CEV Challenge Cup nel 2025. Arriva con l'intento di prendersi a suon di prestazioni il ruolo di titolare
1 min
TagsMuziSmi Ferraro

ROMA-Più che una scelta sportiva si tratta di un atto di fede. Margherita Muzi, convinta dalla dirigenza giallorossa, ha deciso di lasciare Fasano dopo una sola stagione e di tornare a giocare con la Ferraro SMI Roma Volley in vista della prossima stagione di A2 femminile.

LA CARRIERA

Nata a Roma, 32 anni, 182 cm, Margherita è una giocatrice esperta, che, nelle stagioni precedenti, aveva avuto altre esperienze di serie A2 con Messina ed Orvieto. È stata la seconda palleggiatrice delle Wolves, nelle ultime due stagioni in serie A1, contribuendo, in questo ruolo, alla qualifica della squadra di Roma ai primi quarti di finale e ai primi playoff scudetto della sua storia oltre che alla conquista della WEVZA Cup 2024 e della storica CEV Challenge Cup 2025. Ha disputato l’ultima stagione di serie A2 con la maglia dell’Olio Pantaleo Volley Fasano.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 femminile

Da non perdere

Margherita Muzi, regista romana per le wolvesRoma mette al centro Giulia Polesello

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS