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Volley Mercato: Padova chiude il roster con Genevieve Lewis

Volley Mercato: Padova chiude il roster con Genevieve Lewis

La ventiduenne texana arriva dal Denvers Pioneers. Quella in Veneto sarà la sua prima esperienza lontano dagli Stati Uniti. Ha scelto la maglia numero 15
1 min
TagsLewisNuvolì Altafratte

PADOVA- Per la sua seconda attaccante da posto2 la Nuvolí AltaFratte Padova è volata oltremare atterrando negli States! Ultimo ingresso per quanto riguarda le giocatrici è quello di Genevieve Lewis.

LA CARRIERA

L’atleta statunitense è nata a Cedar Hill in Texas 22 anni fa, la sua annata tra le tigri gialloblù sarà la prima oltreoceano dopo 3 anni presso la University of Denver dove la lunga (198cm) giocatrice ha difeso i colori dei Denvers Pioneers. Per lei quindi non solo prima annata all’estero ma anche tra i professionisti. Tra le fila della Nuvolí Genevieve indosserà la maglia numero 15 e sarà un terminale d’attacco che in posto2 la vedrà affiancare la confermata padovana Giorgia Mazzon (18).

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