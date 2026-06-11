Volley Mercato: Padova chiude il roster con Genevieve Lewis

PADOVA- Per la sua seconda attaccante da posto2 la Nuvolí AltaFratte Padova è volata oltremare atterrando negli States! Ultimo ingresso per quanto riguarda le giocatrici è quello di Genevieve Lewis.

LA CARRIERA

L’atleta statunitense è nata a Cedar Hill in Texas 22 anni fa, la sua annata tra le tigri gialloblù sarà la prima oltreoceano dopo 3 anni presso la University of Denver dove la lunga (198cm) giocatrice ha difeso i colori dei Denvers Pioneers. Per lei quindi non solo prima annata all’estero ma anche tra i professionisti. Tra le fila della Nuvolí Genevieve indosserà la maglia numero 15 e sarà un terminale d’attacco che in posto2 la vedrà affiancare la confermata padovana Giorgia Mazzon (18).