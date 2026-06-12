Volley Mercato: Emma Galbero rinforza i posto 4 di Trento

TRENTO - Emma Galbero, giocatrice nata in Lombardia ma da sempre legata al territorio trentino, è il quarto ingresso nel roster dell'Itas Trentino. La schiacciatrice, reduce dalla promozione in A3 con Ripalta, andrà a rinforzare i posto 4 del team allenato da Beltrami, reparto che già comprende le confermate Pamio e Ristori Tomberli e l’altro volto nuovo Martina Susio. Giocatrice solida in tutti i fondamentali, la Galbero ha nell’attacco il suo principale punto di forza. Quello di Emma Galbero è il quarto volto nuovo del mercato estivo gialloblù dopo gli ingaggi della regista Emma Rizzieri, della centrale Arianna Bovolenta e della schiacciatrice Martina Susio.

LA CARRIERA

schiacciatrice nata a Segrate (provincia di Milano) ma roveretana d’adozione, che torna a calcare i campi della provincia dopo le recenti esperienze vissute nel Nord Italia con le maglie di Giorgione e Ripalta in Serie B1.

Proprio nell’ultima stagione Emma ha ottenuto un traguardo di rilievo, conquistando a Ripalta la promozione nella nuova Serie A3 femminile. Classe 2001, 183 centimetri di altezza, la Galbero ha mosso i primi passi tra le fila del Volano Volley, società nella quale ha vissuto gran parte della sua carriera nei campionati cadetti tra il 2019 e il 2024, dopo due annate al di fuori dei confini regionali trascorse alla Igor Volley Trecate Novara e alla Union Volley Jesolo.

Le parole di Emma Galbero

« Se dovessi esprimere con una sola parola quello che provo pensando alla prossima stagione sarebbe emozione. Trentino Volley è una società storica nel panorama italiano di Serie A2: essendo cresciuta fin da bambina proprio in Trentino non si può che guardare con ammirazione ad una realtà come questa. Avere l’opportunità di assaporare questo campionato nella regione dove ho mosso i miei primi passi pallavolistici è un motivo di grande orgoglio ed emozione non solo per me, ma anche per la mia famiglia che, con grandi sacrifici, mi ha sempre supportata nelle diverse esperienze. Trento, soprattutto nella stagione appena conclusa, ha dimostrato una grande tenacia e resilienza dopo un’annata negativa a livello di infortuni, che sicuramente hanno compromesso il percorso. Nonostante ciò, si è dimostrata una squadra unita e con carattere, frutto sicuramente di un grande lavoro svolto in palestra, che spero di supportare in prima persona e che mi ha spinto a sposare il progetto che mi è stato presentato. Il gruppo sarà giovane ma composto quasi interamente da giocatrici che hanno già affrontato la categoria, quindi sono convinta che troverò un ambiente stimolante per crescere e arricchire il mio bagaglio, non solo a livello tecnico ma anche personale ».

Le parole del Direttore Sportivo Duccio Ripasarti

« Emma è una giocatrice che ha maturato esperienze importanti in Serie B1, fino a centrare la promozione in A3 l’anno scorso con la maglia di Ripalta . È una giocatrice completa con spiccate doti in attacco e fin dai primi contatti con lei i ha dimostrato determinazione ed entusiasmo, caratteristiche che riteniamo fondamentali per far parte del rinnovato gruppo che stiamo allestendo ».

