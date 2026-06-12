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Volley Mercato: Offanengo chiude il roster con Camilla Riccardi

Volley Mercato: Offanengo chiude il roster con Camilla Riccardi

La ventiseienne di Manerbio torna nella squadra dove ha già militato in B1 nella stagione 2017/2018. Ora sono 12 le giocatrici neroverdi a disposizione di Emanuele Aime
2 min
TagsriccardiTrasporti Bressan

OFFANENGO (CREMONA)- Un altro ritorno per chiudere il roster. La nuova Trasporti Bressan Offanengo che parteciperà nuovamente al campionato di A2 femminile conclude la rosa riabbracciando il libero Camilla Riccardi, già protagonista in passato con la maglia neroverde. Dodici le giocatrici a disposizione di coach Emanuele Aime in vista della nuova avventura, quest’anno nel girone unico della seconda serie nazionale “rosa”.

LA CARRIERA

Nata il 5 aprile 2000 a Manerbio (Brescia) e originaria di Orzinuovi, Camilla Riccardi aveva già militato a Offanengo in B1 nella stagione 2017/2018, per poi tornarci dal 2019 al 2021 nella stessa categoria dopo l’esperienza in terza serie a Ospitaletto. Nell’ultimo quinquennio, le avventure a Soresina (2021/2022, serie C), Ostiano (B1 nell’annata 2022/2023), Torbole Casaglia (B2 nella stagione 2023/2024 e B1 nell’annata 2025/2026) e Millenium Brescia in A2 (2024/2025).

Le parole di Camilla Riccardi

 « La chiamata di Offanengo mi ha un po’sorpreso perché era passato già qualche anno, sono veramente felice di vivere la mia quarta avventura neroverde in un ambiente per me familiare. Sono molto contenta di questa scelta, avevo l’ambizione e la soddisfazione personale di tornare in serie A e lavorare a certi livelli. In queste stagioni, sono cresciuta sotto tanti punti di vista, caratterialmente mi sento sempre carica e volenterosa di allenarmi in palestra con tanta energia. Mi aspetto un’A2 di livello molto alto e una stagione intensa con il girone unico. Sicuramente sarà molto bello vivere il tifo di Offanengo e un palazzetto accogliente come il PalaCoim ».

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