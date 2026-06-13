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Volley Mercato: Melissa Martinelli nuova centrale di Roma

Volley Mercato: Melissa Martinelli nuova centrale di Roma

La trentatreenne di Genzano, che vanta esperienze importanti a Messina, Macerata, Vallefoglia, Torino, Brescia e Trento, torna in campo dopo una stagione di stop nella quale ha dato alla luce una bimba
1 min
TagsMartinelliFerraro Smi

ROMA- La Ferraro SMI Roma Volley ha messo a segno un altro colpo di mercato ingaggiando con la centrale Melissa Martinelli per la stagione sportiva 2026/27. Martinelli vestirà la maglia numero 10 delle Wolves nella prossima stagione.

LA CARRIERA

Nata a Genzano di Roma, 33 anni, 189 cm, è una giocatrice di grandissima esperienza che ha disputato tantissime stagioni come titolare in Serie A2, intervallate da due stagioni in Serie A1.

Ha vestito da protagonista le maglie di Messina, Macerata, Vallefoglia, Torino, Brescia e Trento, tra le altre. Inoltre ha vinto una Coppa Italia di Serie A2 nella stagione 2020/21, ottenendo anche il premio di MVP della finale.

Fermatasi nella stagione 2024/25 per dare alla luce una bimba, la scorsa stagione è tornata in campo, ripartendo dal campionato di Serie B1 con San Giorgio Piacentino.

Giocatrice solida, completa, efficace a muro e in attacco, arriva fortemente motivata dalla possibilità di vestire finalmente la maglia della sua città e poter così contribuire alla creazione di un gruppo che senta fortemente l’identità e l’importanza dei colori della Capitale.

 

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