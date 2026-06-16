Volley Mercato: Saana Lindgren è l'opposta di Messina

Con Saana Lindgren, Akademia Sant’Anna inserisce nel proprio organico una giocatrice che sa farsi sentire nei momenti che contano, capace di trascinare il gioco e affrontare ogni sfida con ambizione.

LA CARRIERA

Classe 2000, 190 centimetri, Lindgren arriva in Sicilia dopo anni vissuti attraversando campionati, culture pallavolistiche e responsabilità sempre più importanti. Un percorso che ne ha definito il profilo tecnico e caratteriale: opposta potente, dinamica, molto presente nelle azioni di gioco e abituata a non tirarsi mai indietro, anche quando la partita richiede fatica, pazienza e disponibilità nei dettagli meno visibili.

I primi passi nel volley di alto livello arrivano con l’LP Viesti Salo, una delle società più importanti della pallavolo finlandese. Con il club scandinavo vive le prime esperienze nelle competizioni europee e conquista due titoli nazionali, nel 2017 e nel 2019, iniziando a ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel panorama del proprio Paese.

Dopo una parentesi al WoVo Rovaniemi, Lindgren torna a vestire la maglia dell’LP Viesti nella stagione 2022/23. È l’annata della piena consacrazione in patria: l’opposta si afferma tra le migliori realizzatrici della Mestaruusliiga, chiudendo il campionato da miglior marcatrice con 514 punti complessivi, frutto di 410 attacchi vincenti, 68 muri e 36 ace.

Numeri che raccontano la sua incidenza offensiva, ma non esauriscono il valore di una giocatrice abituata a stare dentro la partita con continuità. Lindgren non è soltanto un terminale chiamato a chiudere il punto: partecipa, accompagna l’azione, lavora in copertura, resta attenta in difesa e cerca di dare presenza alla squadra anche quando il pallone non passa direttamente dalle sue mani.

Nella primavera del 2023, per Saana anche una brevissima parentesi in Svizzera. Le prestazioni maturate in Finlandia attirano presto l’attenzione oltre i confini nazionali. Sempre nello stesso anno, arriva il trasferimento in Francia, dove affronta per due stagioni la Ligue A Féminine con la maglia del TFOC. Nel campionato transalpino conferma le proprie qualità offensive e la capacità di adattarsi a un contesto tecnico diverso.

Parallelamente cresce anche il suo peso all’interno della Nazionale finlandese. Con la rappresentativa del proprio Paese diventa uno dei principali riferimenti offensivi, prendendo parte alle competizioni continentali e consolidando un percorso internazionale che la porta a confrontarsi con livelli, avversarie e responsabilità sempre più alte.

L’ultima esperienza prima dell’approdo in giallorosso la vede protagonista in Polonia, campionato duro, competitivo e capace di misurare subito il peso di una giocatrice. Con il Netland MKS Kalisz, Lindgren conferma ancora una volta le proprie qualità realizzative e diventa uno dei punti fermi della squadra nella corsa al salto di categoria. La stagione si chiude con un traguardo di grande valore: la vittoria della 1. Liga polacca, seconda divisione del sistema nazionale, e la conseguente promozione in Tauron Liga, massimo campionato del Paese.

Un cammino nel quale l’opposta finlandese lascia un’impronta importante anche nelle gare decisive dei playoff: nella semifinale contro Enea KS Piła viene premiata come MVP e contribuisce in maniera determinante al percorso che porta Kalisz fino alla promozione.

Nel mese di febbraio, inoltre, Lindgren aveva già vissuto con il club polacco la soddisfazione di raggiungere la semifinale della Coppa di Polonia, competizione che riunisce le migliori realtà del volley femminile polacco. Anche in quella occasione, il suo nome figura tra quelli delle giocatrici più produttive della squadra, confermando la capacità di incidere nei momenti ad alta intensità.

Opposta potente, ma non statica; fisica, ma non limitata alla sola fase d’attacco. Saana abbina forza offensiva, presenza a muro e una crescente maturità nella gestione delle diverse fasi del gioco. È una giocatrice che cerca il pallone, accetta la responsabilità e resta dentro l’azione anche quando serve coprire, difendere, ricostruire, dare una soluzione in più alla squadra.

Per Akademia Sant’Anna il suo arrivo rappresenta l’inserimento di un profilo internazionale, giovane ma già abituato a sostenere ruoli importanti. A Messina inizierà una nuova tappa del proprio percorso. Non soltanto per chiudere palloni, ma per abitare la partita, accompagnarla nei passaggi più duri e contribuire ad alzare il passo della squadra.