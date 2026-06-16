Volley Mercato: Giulia Marconato rinforza il centro della Futura

La posto 3 proveniente dall’Itas Trentino ha infatti già maturato esperienza non solo sui taraflex della serie A1 ma anche sui palcoscenici internazionali dove, con la maglia delle Nazionali giovanili dell’Italia, si è messa al collo quattro medaglie tra Campionati del Mondo e Campionati Europei.

Un innesto di qualità, talento ed esperienza nonostante la giovane età, che a rete andrà a ricomporre una rodata coppia “made in Trentino” accanto a Francesca Cosi. Marconato porterà in dote centimetri, fisicità e una solida cultura del lavoro, caratteristiche che ne hanno fatto una delle interpreti più affidabili del ruolo nelle ultime stagioni.

LA CARRIERA

Marconato cresce nel settore giovanile dell’Imoco San Donà, completando poi il percorso di maturazione con il Club Italia; con la rappresentativa federale che da anni raccoglie i migliori prospetti del volley nazionale, la giocatrice trevigiana disputa tre campionati di A2, tra il 2019 e il 2022. La prima squadra di club ad accoglierla è l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, dove conclude la stagione 2022/23 al quarto posto nella classifica individuale delle migliori muratrici del campionato con 81 block messi a segno. Centrale molto dotata dal punto di vista fisico, grazie ai suoi 190 centimetri di altezza, ha proprio nel fondamentale del muro uno dei suoi punti di forza. Nell’estate del 2023 approda in A1, chiamata dall’Itas Trentino: l’esordio nel massimo campionato è datato 8 ottobre 2023 nel match d’esordio della Regular Season sul campo dell’Imoco Conegliano. Di ottimo impatto l’annata successiva, sempre in A1 in maglia Itas, chiusa con 31 gare disputate, 196 punti, 66 muri e il 42,3% in attacco. Nella stagione da poco andata in archivio, Giulia si è distinta tre le migliori posto 3 del campionato grazie ai 238 punti, messi a segno in 28 presenze, con il 43% in attacco e 87 muri, risultando terza per muri-punto a set con una media di 0,83. La figlia d’arte – il padre è Denis Marconato, ex campione azzurro di basket – ha vestito anche la maglia delle Nazionali giovanili, con la quale ha messo in bacheca quattro preziosissime medaglie, due delle quali d’oro grazie alla doppietta ai Campionati Europei Under 21 del 2022 e Under 22 del 2024.

Le parole di Giulia Marconato

Dopo tre stagioni a Trento, cosa ti ha portato alla decisione di cambiare aria?

« A Trento ho vissuto tre stagioni che, seppure tra alti e bassi, sono state fondamentali per la mia crescita sia come giocatrice che come persona e ringrazio la società per questo. Ora mi sento pronta ad una nuova avventura per trovare nuovi stimoli e cercare di crescere e migliorarmi ».

Perchè hai scelto la Futura Volley?

« Ho scelto la Futura perché mi ha convinto il suo progetto tecnico e le sue ambizioni. Saremo una squadra giovane quindi con ampi margini di miglioramento anche durante la stagione. In più ho già giocato con alcune delle mie future compagne e questo secondo me aiuterà a trovare più in fretta l’amalgama giusta ».

Prova a descriverti dal punto di vista tecnico: punti di forza e dove devi ancora migliorare.

« Dal punto di vista tecnico il fondamentale in cui mi sento più forte è il muro. Negli ultimi anni sto lavorando molto per migliorare la fast e l’attacco in generale ».

Per la prossima stagione in A2 è stato varato il girone unico: cosa ne pensi?

« Penso che il girone unico sia una buona soluzione in quanto permette a tutte le squadre di scontrarsi e di potersi confrontare in modo equo. Ovviamente sarà impegnativo per il numero di trasferte ma penso che saremo una squadra attrezzata per far fronte a questo aspetto ».

La tua vittoria più bella?

« La mia vittoria più bella è stata quella dell’Europeo Under 21 del 17 luglio 2022 a Cerignola. È stato molto emozionante vincere il mio primo titolo europeo davanti al pubblico italiano che ci ha accompagnato e sostenuto in tutta la manifestazione. Tra l’altro mi ero appena diplomata quindi doppia soddisfazione! ».

Hai mai almeno provato a giocare a basket come papà Denis?

« Da piccola ho praticato molti sport: nuoto, danza, ginnastica artistica ma il basket non mi ha mai attirato. Forse vedere tante partite di papà al palazzetto fin da quando ero bambina ha influito negativamente! ».

Ci aiuti a conoscere meglio come sei fuori dal campo?

« Fuori dal campo mi reputo una ragazza tranquilla e solare. Mi piace uscire con gli amici e ascoltare musica. Mi sono laureata lo scorso anno in Scienze Motorie ed ora sto facendo la magistrale in Scienze della Nutrizione Umana perché mi piacerebbe diventare nutrizionista. Sono molto legata alla mia famiglia e mi piacciono molto i cani in particolare il mio labrador Zoe ».

Le parole del tecnico Michele Marchiaro

« Giulia è giovane ma ha una storia pallavolistica già importante. È un’atleta di grande fedeltà ai progetti, ha fatto investimenti in formazioni importanti come il Club Italia e Trento, che ora è giunta al momento di raccogliere gli investimenti fatti anche dal punto di vista dei risultati. Dai colloqui avuti con lei, mi ha colpito la sua grande consapevolezza. La qualità più nota e importante è il muro, un fondamentale che a noi piace: sarà fondamentale il contributo che potrà dare al nostro gioco, dove io vedo i centrali come gli anticorpi della squadra. Giulia ha fame di creare cose nuove ovunque vada, sa accendere la miccia, è molto concreta nel far uscire i sogni dalla sua testa e tradurli in azione. E sono sogni ambiziosi ».