Volley Mercato: Giulia Biagianti sarà il secondo opposto di Perugia

PERUGIA - Si chiude la campagna di rafforzamento della Bartoccini MC Restauri. Il Presidente Antonio Bartoccini e il Ds Remo Ambroglini hanno consegnato a Stefano Micoli l’ultimo tassello per completare lo scacchiere in vista della prossima stagione di serie A2. Martedì 16 giugno è sbarcata a Pian di Massiano Sofia Biagianti. Con il suo arrivo si completa il ruolo di opposto dove da qualche settimana era già stata ufficializzata l’esperta Lena Scharmann . Sui lati, Stefano Micoli e Guido Marangi potranno contare su Natasza Ornoch, Alessia Fiesoli, Francesca Michieletto e Carolina Martinelli. In regia spazio alle qualità di Cecilia Nicolini e alla voglia di emergere di Giovanna Fratangelo. Al centro Giulia Mancini e Claudia Consoli rappresentano due innesti di altissimo livello, senza dimenticare chiaramente le doti di Valentina Colombo. Nel ruolo di libero spazio alla gioventù di Stefania Recchia e Aurora Brambilla.

LA CARRIERA

Opposta classe 2007 e originaria di Fermo. Biagianti è reduce dall’esperienza in B1 con il Volley Parella Torino ed ha mosso i primi passi con il Volley Angels Lab di Porto Sant’Elpidio, per poi proseguire nel Club 76 Fenera Chieri e nell’US Torri. In Umbria ritroverà Giovanna Fratangelo, con cui ha condiviso la recente esperienza di Torino.

Le parole di Sofia Biagianti

« Un’emozione davvero forte entrare in questo palazzetto e pensare all’esperienza che andrò ad affrontare. Non vedo l’ora di iniziare, per me sarà una stagione importante. Ho trovato un ambiente molto accogliente, credo che mi troverò bene ».

Le parole del presidente Antonio Bartoccini

« Abbiamo pensato di mettere insieme gioventù ed esperienza in una posizione di campo molto importante. Biagianti viene da un percorso virtuoso a livello giovanile e crediamo che con noi potrà crescere ulteriormente e soprattutto dare un contributo prezioso sia durante la settimana che in occasione delle partite ».