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mercoledì 17 giugno 2026
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Volley Mercato: Lea Orlandi primo ingresso nella rosa di Altamura

Volley Mercato: Lea Orlandi primo ingresso nella rosa di Altamura

La ventenne centale nata a Venezia è cresiuta nel settore giovanile d’eccellenza dell’Imoco Conegliano. Nella stagione scorsa ha contribuito alla promozione in A1 della Valsabbina Brescia
2 min
TagsOrlandiPanbiscò

ALTAMURA (BARI) – Primo innesto di grande spessore per la PanBiscò Leonessa Altamura che si assicura, per la prossima stagione, Lea Orlandi, talentuosa schiacciatrice classe 2006 che nella scorsa stagione è stata tra le protagoniste della promozione in Serie A1 della Valsabbina Brescia. La centrale nata a Venezia, chiamata in causa nei momenti chiave ha stupito tutti per maturità e solidità, ritagliandosi spazi fondamentali e facendosi trovare sempre pronta a dare un contributo decisivo alla compagine lombarda.

Alta, fisicamente dirompente e forte mentalmente , Lea è una giocatrice capace di far sentire la propria presenza sul taraflex. Oltre alle indubbie doti tecniche, a colpire lo staff tecnico altamurano sono state la sua determinazione, la grinta agonistica e una spiccata attitudine al gioco di squadra, caratteristiche che la rendono un innesto di assoluto valore per la categoria.

LA CARRIERA

Quello con Brescia è solo l’ultimo traguardo di una carriera che, seppur agli inizi, viaggia già a ritmi altissimi. Orlandi vanta infatti nel suo palmarès: 2 Promozioni in Serie A1, oltre a quella recente con Brescia, ha conquistato il massimo campionato anche con la maglia di Macerata; 2 Scudetti Under 18, cuciti sul petto durante la sua trafila nel settore giovanile d’eccellenza dell’Imoco Conegliano.

Le parole di Lea Orlandi

« Sono molto contenta di iniziare questa nuova stagione ad Altamura. Mi aspetto entusiasmo, impegno e grinta in ogni allenamento e in ogni partita. Sono motivata e pronta a vivere questa esperienza in una grande famiglia, dando il 100% di me stessa. Il campionato che ci aspetta sarà difficile e pieno di adrenalina, ma proprio per questo non vedo l’ora di affrontarlo ».

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