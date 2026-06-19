Volley Mercato: Fasano mette al centro Chiara Salvatori
FASANO (BRINDISI)-Con l’arrivo del centrale Chiara Salvatori si completa il muro gialloblù della Olio Pantaleo Fasano. Ventitre anni di San Lazzaro di Savena (BO) per 185 cm di altezza Chiara sposa il progetto sportivo della Olio Pantaleo Fasano per continuare un percorso di crescita che già negli anni scorsi l’ha vista protagonista in vari campionati di serie A2. Una passione sbocciata alla tenera età dì 8 anni in seno ad una famiglia che fanno dello sport il proprio mantra di vita. Dopo una breve parentesi con la ginnastica artistica ben presto la pallavolo entra nella sua vita e il suo talento naturale non passa inosservato a molti addetti ai lavori.
LA CARRIERA
Chiara è approdata giovanissima al Volleyrò Casal de Pazzi (Roma), dove conquista un terzo posto nazionale Under 16 e successivamente un secondo in Under 18. Esperienza importante per la giovane pallavolista bolognese che nel 2021/22 l’ha vede esordire in A2 all’Olimpia Teodora Ravenna, per poi passare al San Giovanni in Marignano dove vi rimane per ben 2 stagioni. Nel 2024/25 il passaggio ad Offanengo e la stagione successiva ad Imola. Campionati che affinano sempre più le sue grandi capacità nel fondamentale a muro. Da qualche settimana l’abbraccio con la Olio Pantaleo Fasano per un’altra stagione al meglio delle sue possibilità.
Le parole di Chiara Salvatori
« Sono davvero molto felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Fasano. Non vedo l’ora di mettermi in gioco e di conoscere meglio l’ambiente e le persone con cui lavorerò. La Puglia è una regione che amo profondamente: ci sono stata tantissime volte e ho sempre apprezzato sia la bellezza del territorio che anche il suo cibo La società mi ha trasmesso ottime sensazioni fin dai primi contatti. Già lo scorso anno, da esterna, percepivo un clima sereno e familiare, e questo è stato uno degli aspetti che mi ha maggiormente colpita e convinta. Credo che lavorare in un ambiente positivo sia fondamentale per esprimersi al meglio.Sono consapevole che ci aspetta tanto lavoro, ma sono pronta a dare il massimo e spero che ci toglieremo tante soddisfazioni ».