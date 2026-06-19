Volley Mercato: la VBC ha presentato Populini, Franzoso e Prandi

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Nella splendida cornice della Canottieri Eridanea la VBC ha presentato tre nuove atlete che vanno ad arricchire il roster a disposizione di coach Davide Baraldi per la prossima Stagione 26-27 che avrà il via il 4 ottobre.

Luciano Toscani, affiancato proprio da coach Baraldi ha illustrato alla stampa e ai molti tifosi le principali caratteristiche sportive di Ludovica Franzoso, Alessia Populini e Vittoria Prandi tutte e tre presenti con indosso la divisa rosa dfella Società.

Ma l’occasione è stata propizia anche per illustrare gli ultimi step del nuovo percorso societario intrapreso e ufficializzato alcune settimane fa, con l’ambiziosa idea di mettere insieme le migliori risorse dirigenziali della pallavolo femminile cremonese, vale a dire Casalmaggiore, Cremona e Ostiano. E molto significativa è stata la presentazione del nuovo logo che rappresenta al meglio il nuovo corso della VBC, con la scritta “Volley Cremonese” e del famoso simbolo della città di Cremona, il “braccio” di Giovanni Baldesio che in questo caso solleva un roseo pallone da volley. Luciano Toscani ne ha subito voluto spiegare la simbologia:

Le parole di Luciano Toscani

« Questo logo incarna lo spirito del nuovo percorso che abbiamo intrapreso: c’è la scritta VBC che vuol dire la storica e gloriosa pallavolo di Casalmaggiore , c’è la scritta “volley Cremonese” che include i nostri nuovi compagni di viaggio di Ostiano e Cremona, è presente il braccio simbolo di Cremona, dove giocheremo. Le prime settimane di lavoro congiunto devo dire che sono state molto positive: c’è voglia di fare e di mettersi in gioco tutti insieme ».

Le parole del tecnico Davide Baraldi

« Le giocatrici che presentiamo oggi sono tre combattenti di cui conosco e apprezzo le capacità e la tenacia. Sono qualità che danno valore a un’atleta e anche da questo punto di vista posso confermare che la squadra che abbiamo allestito mi piace molto e sono convinto che darà soddisfazioni ».

ALESSIA POPULINI

La prima ragazza ad essere presentata è stata Alessia Populini, 26 anni, banda bresciana, che ha subito manifestato grande soddisfazione per la chiamata a Casalmaggiore e il calore subito manifestato dai tifosi:

Le parole di Alessia Populini

« Ho bisogno di una bandiera perché il mio spirito di combattente vuole sentirsi parte di un progetto forte e ambizioso. Quindi ho subito risposto presente alla proposta che mi è arrivata dalla VBC di cui conosco la storia e il blasone. Racconto un aneddoto: nel 2015 ero nelle giovanili di Novara e mi trovavo sugli spalti del PalaIgor quando le rosa hanno vinto lo scudetto in Gara5. Il destino oggi mi ha portata qui ».

LUDOVICA FRANZOSO

E’ sta quindi la volta del libero veneto Ludovica Franzoso, 23 anni:

Le parole di Ludovica Franzoso

« Per me è la prima esperienza in Serie A2 e quindi so che dovrò allenarmi e lavorare il doppio perché è un’occasione che non mi lascio di certo sfuggire. Sono una che non molla e in campo mi sento a mio agio. Darò il massimo ».

VITTORIA PRANDI

Infine Vittoria Prandi, 31 anni, palleggiatrice, modenese. Luciano Toscani riferendosi al nome “Vittoria” ha citato “nomen omen” come giustamente stanno a significare le tre promozioni in Serie A1 che ha conquistato nella sua brillante carriera, l’ultima delle quali un mese fa con Brescia.

Le parole di Vittoria Prandi

« Sono onorata per le parole con le quali sono stata presentata. Sono una ragazza molto sensibile e manifesto subito i miei sentimenti. So che Casalmaggiore è una piazza molto importante, con ambizioni e aspettative che non voglio di certo deludere ».

Le ragazze e coach Baraldi al termine della presentazione ufficiale si sono concesse alle fotografie di rito coi tifosi che in numerosi hanno affollato la pagoda della Canottieri Eridanea.