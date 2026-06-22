Volley Mercato: Amelie Pixner da Fasano ad Altino

ALTINO (CHIETI)- La centrale Amelie Pixner, classe 2006, vestirà la maglia di Altino Volley nel prossimo campionato di Serie A2 femminile. Giovane, determinata e pronta a mettersi in gioco, Pixner arriva in rossoblù con la volontà di proseguire il proprio percorso di crescita all’interno di un campionato competitivo e stimolante. Le sue caratteristiche fisiche e la disponibilità al lavoro potranno rappresentare elementi importanti nel nuovo progetto tecnico.

La società ha individuato in lei un’atleta di prospettiva, capace di portare energia e qualità al gruppo, con l’obiettivo di crescere giorno dopo giorno insieme alla squadra

LA CARRIERA

Nata il 29 novembre 2006, alta 188 cm, Pixner è un profilo giovane e di prospettiva, chiamato a portare fisicità, entusiasmo e margini di crescita al reparto dei centrali.

Originaria di Marlengo, in provincia di Bolzano, Amelie ha maturato un percorso importante con il Trentino Energie Argentario Trento, realtà nella quale ha proseguito la propria formazione tecnica, confrontandosi con il campionato di Serie B1. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Olio Pantaleo Volley Fasano, vivendo la sua prima esperienza in Serie A2.

.Le parole di Amelie Pixner

« Per questa nuova avventura sono davvero entusiasta. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere meglio l’ambiente e dare il massimo per la squadra. Mi aspetto una stagione intensa, piena di crescita, lavoro e soddisfazioni condivise! ».