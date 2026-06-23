Volley Mercato: Eva Svobodová, colpo internazionale per Altamura

Un acquisto fortemente voluto dal club murgiano, che lancia un segnale chiaro e ambizioso in vista della prossima stagione sportiva 2026/2027. Il nome di Eva Svobodová non ha bisogno di grandi presentazioni per gli addetti ai lavori. In queste settimane, la neo leonessa è impegnata in giro per il mondo nella prestigiosa Volleyball Nations League (VNL) con la maglia della nazionale della Repubblica Ceca. Eva si sta confermando un elemento imprescindibile per la sua selezione, entrando con personalità in ogni match, firmando i punti più caldi della partita e facendo sentire costantemente il proprio peso specifico sia nella fase d’attacco che nel reparto difensivo. Dotata di una varietà infinita di colpi in attacco, la giocatrice ceca fa dell’imprevedibilità la sua arma migliore: mai scontata sotto rete, sa essere devastante in prima linea e solida in seconda. Ma le sue doti non sono solo tecniche: Eva è una trascinatrice nata, una giocatrice grintosa e un vero e proprio leader carismatico in grado di guidare le compagne nei momenti più delicati del match.

LA CARRIERA

Il curriculum di Svobodová parla da sé: nelle ultime quattro stagioni ha giocato in Francia, con un’ultima stagione con una prestazione individuale da record. Con la maglia del Bordeaux, in Ligue A, si è laureata top scorer assoluta del campionato vincendo la classifica dei realizzatori con ben 502 punti messi a segno.

Le parole di Eva Svobodová

« Prima di tutto vorrei dire che sono entusiasta e davvero felice di far parte di questa squadra per la prossima stagione. Sto affrontando questa nuova avventura come una grande sfida: sarà la mia prima stagione in Italia e voglio migliorare, dare il massimo, lottare su ogni pallone e aiutare la squadra il più possibile. Ho scelto la PanBiscò Leonessa Volley perché ho sempre desiderato provare a giocare in Italia; questo club ha obiettivi altissimi e io voglio far parte di questo progetto per rendere, insieme, la nostra stagione, un’annata da ricordare ».

