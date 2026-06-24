Volley Mercato: Polona Frelih è l'opposta di Trento

TRENTO - Il roster dell’ Itas Trentino di Serie A2 femminile si arricchisce di un’altra importante pedina. Toccherà a Polona Frelih il compito di ereditare il testimone di Irbe Lazda quale principale terminale offensivo nello scacchiere di gioco di coach Alessandro Beltrami. L’arrivo della posto 1 e 2 slovena conferma la tradizione straniera in questo ruolo della formazione femminile di Trentino Volley: dal 2022 ad oggi, infatti, hanno vestito la maglia gialloblù l’americana De Hoog, l’olandese Scholten, la tedesca Weske e, appunto, la lettone Lazda. Il suo ingaggio rinverdisce il rapporto fra Trentino Volley e la Slovenia, tenendo conto che la squadra maschile nel corso dei suoi ventisei anni di storia ha potuto contare fra le sue fila anche sui connazionali Urnaut, Kozamernik e Cebulj.

LA CARRIERA

Atleta giovane, classe 2004, ma già dotata di un bagaglio di esperienza internazionale non indifferente, Polona Frelih nell’ultima stagione è risultata la migliore marcatrice del massimo campionato sloveno con 509 punti realizzati, un bottino che ha permesso alla sua squadra, il GEN-I Volley, di terminare il torneo al terzo posto. Attaccante mancina di 185 centimetri, nata a Lubiana, Polona ha sempre giocato in patria e quella con la maglia di Trentino Volley sarà quindi la sua prima esperienza al di fuori dei confini nazionali. Con la selezione maggiore della Slovenia ha partecipato lo scorso anno all’European League e al Mondiale in Thailandia, manifestazione conclusa fra le prime sedici posizioni. Prima di giungere a Trento e mettersi a disposizione di Beltrami e del suo staff, la Frelih vivrà un’altra estate intensa di appuntamenti di prestigio con la sua Nazionale, che prenderà parte proprio in questo weekend alla Final Four di European League (in programma a Nitra sabato 28 e domenica 29) e successivamente al campionato continentale in Turchia.

Le parole di Polona Frelih

« Sono davvero felice e orgogliosa di poter entrare a far parte della famiglia Trentino Volley per la prossima stagione. Sarà il mio primo anno all’estero e sono davvero onorata di avere l’opportunità di giocare in Trentino. È un grande passo nella mia carriera e un’occasione preziosa per crescere come giocatrice e come persona. Ho sentito parlare molto bene del Club e della città di Trento in generale e sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova esperienza. L’obiettivo è quello di migliorare, crescere, integrarmi rapidamente con la squadra, raggiungere i traguardi prefissati in estate e godermi ogni minuto in campo. Anche se ora sono impegnata con la Nazionale slovena e probabilmente arriverò in ritardo rispetto al via della preparazione, non vedo l’ora di conoscere la squadra, lo staff e tutti i tifosi e di iniziare questo nuovo percorso della mia carriera ».

Le parole del DS Duccio Ripasarti

« Polona rispecchia in pieno l’identikit dei profili che abbiamo cercato per creare un percorso non proiettato solamente alla prossima stagione ma anche al futuro . Si tratta di una giocatrice giovane, con grande potenziale e molto determinata a crescere e migliorare. Ha già partecipato a manifestazioni europee, ma quella con noi sarà alla sua prima esperienza fuori dal suo paese; avrà bisogno di tempo per prendere le misure con il campionato italiano che è molto competitivo, ma crediamo che abbia margini e qualità importanti per farlo ».

