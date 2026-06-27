Volley Mercato: la figlia d'arte Nicole Mastrangelo nel roster di Altamura

ALTAMURA (BARI) – La PanBiscò Altamura mette a segno un altro colpo di spessore, confermando la propria linea verde improntata sul talento, sulla freschezza e sulla qualità assoluta. La società è lieta di annunciare l’ingaggio di Nicole Mastrangelo, una delle promesse più fulgide del panorama pallavolistico italiano. Per Nicole, la sfida con la maglia della PanBiscò Leonessa rappresenterà l’esordio assoluto nel campionato di Serie A2. Una scelta che sposa perfettamente la filosofia del club: dare spazio a giovani tenaci, complete tecnicamente e pronte a fare il salto di qualità. La fisicità, la completezza nei colpi d’attacco e, soprattutto, la straordinaria determinazione di Nicole saranno armi fondamentali nello scacchiere a disposizione di coach Dell’Anna. Il DNA, d’altronde, non mente. Nicole è una figlia d’arte d’eccellenza: suo padre è Luigi (Gigi) Mastrangelo, colonna portante della Nazionale italiana, un campione che ha scritto la storia del volley mondiale.